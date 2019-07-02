FSM Köprü çalışması ne zaman bitecek?
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün (FSM) rutin bakım ve onarımı amacıyla 27 Haziran'da başlayan çalışmaların ne zaman biteceği, her gün FSM güzergahını kullanmak zorunda olan araç sürücüleri tarafından merakla araştırılıyor. Peki, FSM Köprü çalışması ne zaman bitecek?
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde 2009'dan bu yana yapılan en kapsamlı bakım ve onarım çalışması başladı. Çalışmalar kapsamında, köprüde bulunan mevcut asfalt kaldırılacak, çelik tabliye yüzeyi kumlanarak derzlerin onarımı gerçekleştirilecek. Çalışmalar bitene kadar, Avrupa-Asya istikametindeki 4 şerit ulaşıma kapatılarak, gidiş ve gelişler 2'şer şeritten devam edecek. İşte, FSM köprü çalışmalarının biteceği tarih...
Karayolları Genel Müdürlüğü'nden (KGM) yapılan açıklamaya göre 27 Haziran'da başlayan çalışmaların, İstanbul halkını en az etkileyecek şekilde 24 saat, 3 vardiya esasına göre iki etap halinde, 17 Ağustos'ta tamamlanması planlanıyor.
Çalışmalar kapsamında, FSM Köprüsü'nde mevcut eski asfalt kaldırılıp, çelik tabliye yüzeyi kumlanarak tabliye izolasyonu yapılacak ve yeni asfalt tabakalarının serilmesiyle köprü tabliyesinin her iki ucundaki mevcut genleşme derzlerinin onarımları gerçekleştirilecek.
Güney platformdaki çalışmaların tamamlanmasının ardından, köprünün Asya-Avrupa istikameti yönündeki (Kuzey platform) 4 şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım güney platformdan 2'şer şeritten gidiş-geliş şeklinde devam edecek. Gerekli önlemlerin alınacağı çalışmalar sırasında sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önem taşıyor.
İBB'DEN EK METROBÜS SEFERİ
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü'ndeki çalışma dolayısıyla, İstanbulluların trafikten mümkün olduğunca az etkilenmesi için bazı önlemlerin alındığını açıkladı.
Açıklamada, günde 200 bin aracın geçtiği FSM Köprüsü’ndeki çalışmalar süresince, İstanbulluların trafik yoğunluğundan mümkün olduğunca az etkilenmesi için İBB'nin çeşitli önlemler aldığı aktarıldı.
Metrobüs sefer aralıklarının yeniden düzenlendiği ifade edilen açıklamada, "Metrobüs sefer saatleri kış tarifesine çevrildi. Hat boyunca günde 300 ek sefer yapılacaktır. Yoğun trafikten etkilenen Söğütlüçeşme-Zincirlikuyu bölgesinde günde 38 bin, hat genelinde ise 48 bin ek kapasite planlanmıştır. Altunizade istasyonuna yönelik ise sabah saat 07.00-09.00 arasında 2,5 dakikada bir, gün boyunca ise 5 dakikada bir, toplam 170 sefer boş depar planlanmıştır. Metrobüs sefer sayısını artırmanın yanı sıra, deniz ulaşımı daha aktif hale getirildi. Köprüdeki bakım çalışmaları öncesinde, İstinye-Çubuklu Arabalı Vapur Hattında 2 gemi ile 15 dakika arayla günde 106 sefer yapılırken, bu sefer aralığı 12 dakikaya çekilerek, günlük sefer sayısı 114’e çıkarıldı. Normal zamanda bu hat sabah 06.45’de açılıp akşam 9’da kapanırken, şu anda seferler, araç stoğu bitene kadar sürmektedir. Örneğin, cuma günü son sefer gece saat 23.30’da yapılmıştır." denildi.
İBB'nin arabalı vapur kullanım talebini de takip ettiği vurgulayan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Önümüzdeki günlerde, trafik yoğunluğu nedeniyle ihtiyaç doğması halinde, vapur ilavesi yapılacaktır. Boğaz hattında, Eminönü-Sarıyer ve Üsküdar-Beykoz arası Avrupa yakasında günde 24 vapur seferi, Asya yakasında ise günde 16 vapur seferi yapılmaktadır. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’ndeki çalışmayla beraber, bu hatların doluluk oranında belirgin bir artış olmadığı tespit edildi. İhtiyaç halinde, düzenlemeye gidilecektir.
İBB, köprüdeki bakım çalışmalarının sona ereceği 17 Ağustos tarihine kadar, İstanbulluların trafik yoğunluğundan etkilenmemesi adına, kurumlarla iş birliği içerisinde çalışmalarını sürdürecektir."
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