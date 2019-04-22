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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mehmet SEZGİN/DHA
22.04.2019 - 12:27, Son Güncelleme:

Freni boşalan TIR pazara daldı!

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Freni boşalan TIR pazara daldı!

ŞANLIURFA’nın Siverek ilçesinde, park halindeki TIR, freni boşalınca semt pazarına girdi. TIR, bir minibüs ile pazar tezgahlarına çarparak dururken, kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Olay, sabah saatlerinde Haliliye Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa Yurteri'ye ait 42 FBM 06 plakalı TIR'ın park halindeyken freni boşaldı. Hareket eden gübre yüklü TIR, mahallede kurulan semt pazarına daldı. TIR, pazar tezgahları ile Mustafa Kaya’ya ait 63 N 6478 plakalı minibüse çarparak durabildi. Sabah saatleri olması nedeniyle pazarda kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önledi.

Kazanın ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlatırken, pazarcı Mustafa Düzbayır, "Tezgahı kurduğumuz sırada TIR'ın geldiğini gördük ve kaçtık. Freni boşalmış. TIR bizim tezgah ile bir minibüse çarptı. Neyse ki yaralanan olmadı" dedi.

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