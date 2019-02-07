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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Yasin DALKILIÇ/DHA
07.02.2019 - 14:56, Son Güncelleme:

Faciayı önledi! Sadece kendisi yaralandı...

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KAYSERİ'nin Develi ilçesinde freni boşalan kamyonun sürücüsü Ali Sallur, kamyonu boş tarlaya sürerek faciayı önledi. Sallur, ilçe girişinde bulunan bir binaya 300 metre kala tarlaya sürdüğü kamyonla binaya çarpmaktan kurtuldu.

Kaza, öğle saatlerinde Kayseri-Erciyes yolunun Develi girişinde meydana geldi. Ali Sallur (36) yönetimindeki 68 AY 311 plakalı yem yüklü kamyonun freni, Erciyes'ten aşağıya indiği sırada boşaldı. Sürücü Ali Sallur, hızı artan kamyonu, ilçe girişinde ikiye ayrılan yolun ortasındaki binaya yaklaşık 300 metre kala tarlaya sürdü. Tarlada sürüklenen kamyon devrildi. Kasasındaki yem çuvalları çevreye dağılan kamyonun sürücüsü Ali Sallur yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin araçtan çıkardığı yaralı sürücü, ambulansla Develi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Görgü tanıkları, sürücünün, freni boşalarak hızlanan kamyonu tarlaya sürdüğünü, aksi halde ileride ikiye ayrılan yolun ortasında bulunan binaya çarpabileceğini söyledi. 2012 yılında aynı yerde yine freni boşalan başka bir kamyonun söz konusu binaya çarpması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi ölmüş, 7 kişi yaralanmıştı.

Faciayı önledi Sadece kendisi yaralandı...


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