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    Freni boşalan beton mikseri devrildi: 2 işçi öldü

    DHA
    25.04.2018 - 01:34 | Son Güncelleme:

    İzmir’in Ödemiş İlçesi’nde, baraj inşaatında çalışırken freni boşalarak devrilen beton mikserinin altında kalan 2 işçi hayatını kaybetti.

    Kaza, bugün saat 14.30 sıralarında Horzum Yaylası’nda inşaatı devam eden Kelebek Barajı’nda meydana geldi. İnşaat alanında beton dökmek üzere geri manevra yapan A.D. idaresindeki beton mikserinin henüz bilinmeyen bir nedenle freni boşalarak devrildi.

    Olayda, inşaatta işçi olarak çalışan Nuri Aygören ile İhsan Şahin devrilen beton mikserinin altında kaldı. Diğer çalışanların haber vermesi üzerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Aygören ve Şahin’in hayatını kaybettiğini belirledi.

    Beton mikserinin şoförü A.D. jandarma tarafından gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Talihsiz işçilerin cesedi, savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu’na gönderildi.

    Jandarma ekiplerin kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

    Etiketler: iş kazası , beton mikseri , gündem
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