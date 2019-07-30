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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA-DHA
30.07.2019 - 18:13, Son Güncelleme:

Fren yerine gaza bastı, ortalık savaş alanına döndü

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Fren yerine gaza bastı, ortalık savaş alanına döndü

İstanbul Kartal’da trafik lambalarında başka bir otomobile çarptıktan sonra sürücüsünün panikle fren yerine gaza bastığı otomobil, içerisinde hamile bir kadının bulunduğu cipe çarpıp karşı şeride sürüklendi. Kendi yönünde ilerleyen servis minibüsüyle de kafa kafaya çarpışan otomobilin kadın sürücüsü ve yanındaki 2 çocuk yaralandı. 

Kartal Soğanlık’taki Balıkesir Caddesi üzerinde bulunan trafik lambalarında akıl almaz bir kaza yaşandı. Lambaların bulunduğu kavşakta 34 SG 2411 plakalı otomobile çarpan 34 YP 5685 plakalı otomobilin kadın sürücüsü, olay yerindeki vatandaşların ifadelerine göre panikle fren yerine gaza bastı. Bu sırada Antalya plakalı bir cipe çarpan otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu karşı şeride geçti. Bu sırada kendi yolunda ilerlemekte olan 34 LLF 465 plakalı servis minibüsü ters yönden gelen otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.

Fren yerine gaza bastı, ortalık savaş alanına döndü

Toplamda 4 aracın karıştığı kazada ortalık savaş alanına dönerken, paniklediği öne sürülen kadın sürücünün bulunduğu araçta sürücünün kendisiyle birlikte 3 kişi yaralandı. Diğer 2 yaralının çocuk oldukları öğrenildi.

Fren yerine gaza bastı, ortalık savaş alanına döndü

Servis minibüsünün sürücüsü olayı, “Şu beyaz araba önüne çıktı. Ona vurdu bayan, sonra şu ilerideki arabaya da vurdu. Fren yerine gaza bir bastı, gördüğünüz gibi olay bu. 3 kişi yaralandı. Arkadaki çocuk biraz kötüydü. Ayağı, kolu kırılmıştı” diyerek anlattı.

Fren yerine gaza bastı, ortalık savaş alanına döndü

Kaza sırasında servis minibüsünde bulunan kadının gözyaşları kameraya yansırken, cipte bulunan 2 kişiden birinin hamile bir kadın olduğu ve olayın şokunu üzerinden atamadığı görüldü.

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