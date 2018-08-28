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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ertan KILIÇ-Ozan URAL / İSTANBUL,(DHA)
28.08.2018 - 07:09, Son Güncelleme:

Fren yerine gaza basınca 3 metreden uçtula

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Fren yerine gaza basınca 3 metreden uçtula

İstanbul Maltepe'de otomobilini park etmek isteyen Sönmez Duman, fren yerine gaza basınca park halindeki bir otomobili de önüne alarak 3 metrelik istinat duvarından düştü. Duman, başından hafif yaralanırken şans eseri 1.5 yaşındaki torunu kazadan yara almadan kurtuldu.

Sönmez Duman, yakınlarının da içinde bulunduğu 34 NR 7597 plakalı otomobili evin girişinde bulunan otoparka park etmek istedi. Aile üyelerinden bazıları araçtan inerken Duman ve 1.5 yaşındaki torunu otomobilde kaldı.

FREN YERİNE GAZA BASTI

Yakınlarının inmesinin ardından Duman aracı park etmek için iki bina arasındaki alana doğru hareket etti. Ancak bir anda fren yerine gaza basınca olanlar oldu. Sönmez Duman’a ait otomobil bir anda ön tarafta bulunan ve kardeşi Şinasi Duman’a ait olan 34 NN 3843 plakalı otomobile çarptı.

Fren yerine gaza basınca 3 metreden uçtula
3 METRE YÜKSEKTEN DÜŞTÜ

Çarpmanın etkisiyle iki otomobil büyük bir gürültüyle 3 metre yüksekliğindeki istinat duvarından düştü. 4 binanın arasında gerçekleşen kazanın ardından bina sakinleri büyük bir panikle sokağa çıktı. İki otomobilin 3 metrelik istinat duvarından düştüğü görenler, hemen aracın içerisinde bulunan Sönmez Duman ve 1,5 yaşındaki torununu araçtan çıkardı.

Fren yerine gaza basınca 3 metreden uçtula
SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Mahalle sakinlerinin çabalarıyla otomobilden çıkarılan ve başından hafif yaralanan Sönmez Duman ve torunu hemen hastaneye kaldırıldı. Duman’ın başından hafif yaralandığı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken 1.5 yaşındaki torunu ise şans eseri olaydan yara almadan kurtuldu.

Fren yerine gaza basınca 3 metreden uçtula
FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜ

Kazanın akşam saatlerinde olması ve otomobilde bulunanların araçtan inmesi büyük bir faciayı önledi. Öğle saatlerinde ise çocukların ve bina sakinlerin otomobillerin düştüğü alanda oturdukları öğrenildi.

Fren yerine gaza basınca 3 metreden uçtula
"BÜYÜK BİR GÜRÜLTÜ DUYDUK"

Kaza anında evinde oturan Fatih Aşar, yaşananları anlattı.

Aşar, "Önce büyük bir gürüldü duyduk, sanki bomba patlamış gibi. İlk önce bir baktım önce beyaz araç düştü alttaki, alttaki düşünce ben emen aşağı indim. 1,5 yaşındaki çocuk vardı. Birde 50-55 yaşlarında biri vardı. ilk önce çocuğu çıkardık araçtan. Sonra adamı çıkardık. Adamın kaşı falan patlamıştı. Ama damın durumu iyiydi. Herhalde frene basarken gaza bastı yanlışlıkla, sonra düştü böyle" dedi.

Fren yerine gaza basınca 3 metreden uçtula
ARAÇLAR ÇEKİCİ İLE ÇIKARILDI

İstinat duvarından 3 metre yüksekten düşen iki otomobil olay yerin çağrılan çekiciler olay yerinden çıkarıldı. Araçlar çıkarılırken, bina sakinlerinin cep telefonlarıyla yaşananları çekmesi dikkat çekti.

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