Fransız piyanist Blet: Cehennemi yaşıyorum, PKK beni öldürmek istiyor

Anadolu Adalet Sarayı'na gelen Blet, hazırladığı suç duyurusu dilekçesini Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na sundu. Dilekçesinde, Fransız vatandaşı ve tanınmış bir piyanist olduğunu belirten Blet, Mehmetçiğin Afrin Operasyonunda moral ve motive olması için Türkiye lehine konser verdiğini, televizyon programlarına katıldığını belirtti.



Blet dilekçesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın övgülerine dahi konu olduğunu ancak Fransa, İsrail, Amerika ve Türkiye'deki bazı Yahudiler ve PKK sempatizanlarından Facebook, Instagram ve Twitter hesapları üzerinden tehdit aldığını aktararak, "Beni ve ailemi ölümle tehdit, hakaret ve hedef göstermek amacıyla birçok yazılı ve video paylaşımları yapılmış olup, can güvenliğim tehlikededir." ifadelerini kullandı.



Blet, 11 Aralık 2018'den itibaren yapılan söz konusu paylaşımları da dilekçesiyle savcılığa delil olarak sundu.



Stephane Blet, söz konusu hesaplar üzerinden paylaşım yapanların tespit edilerek gerekli soruşturmanın yapılmasını ve bu kişilerin cezalandırılmasını istedi.



"BİRKAÇ AYDIR BİR CEHENNEMİ YAŞIYORUM"



Suç duyurusuna ilişkin AA muhabirine açıklama yapan Blet, şikayet için adliyeye geldiğini söyleyerek, "Birkaç aydır bir cehennemi yaşıyorum. Çünkü aynı zamanda PKK beni öldürmek istiyor. Fransa'da ve İsrail'de bulunan 'Ultra Siyonist' gruplar var ve tabii 'Anti Siyonist' olduğum ve Filistinliler adına çok konser verdiğim için beni öldürmek istiyorlar." dedi.



Annesine yönelik de ölüm tehditleri olduğunu söyleyen Blet, şöyle konuştu:



"Her gün sosyal medya üzerinde korkunç mesajlar paylaşıyorlar. Artık daha beter oldu. 'İstanbul'da yaşıyor, konser veriyor, ona gideceğiz, onu öldüreceğiz' şeklinde her gün devam ediyorlar. Örnek olarak, Afrin Operasyonu için destek verdim. Türkiye'de ve Fransa'da Türk askerleri için konserler verdim. Sonra Filistinliler için konser verdim ücretsiz. Bunun için kabul etmiyorlar ve beni öldürmek istiyorlar. Ama bu yeni değil, her gün daha beter oluyor. Benim 86 yaşında annem var. Ona her gün telefon ediyorlar, onu öldürmek istiyorlar. Üç defa numarasını değiştirmiş ama devam ediyorlar. Her gün beter oluyor. Bunun için bir şeyler yapmam gerekiyor artık."



Stephane Blet, bu kişilerin kendisini sosyal medya hesapları üzerinden tehdit ettiklerini dile getirerek, "Fransa'da bir şey yapmıyorlar. Çünkü maalesef cumhuriyetimiz PKK'yı destekliyor, şaşırmıyorum." ifadelerini kullandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı da Blet'in suç duyurusu üzerine "suç örgütünün isimlerini kullanarak tehditte bulunmak" suçundan soruşturma başlattı.