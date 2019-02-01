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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
AA
01.02.2019 - 13:24, Son Güncelleme:

Fransız piyanist Blet: Cehennemi yaşıyorum, PKK beni öldürmek istiyor

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Fransız piyanist ve besteci Stephane Blet, sosyal medya üzerinden ölümle tehdit edildiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Blet, "Birkaç aydır bir cehennemi yaşıyorum. Çünkü aynı zamanda PKK beni öldürmek istiyor. Fransa'da ve İsrail'de bulunan 'Ultra Siyonist' gruplar var ve tabii 'Anti Siyonist' olduğum ve Filistinliler adına çok konser verdiğim için beni öldürmek istiyorlar." dedi.

Anadolu Adalet Sarayı'na gelen Blet, hazırladığı suç duyurusu dilekçesini Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na sundu. Dilekçesinde, Fransız vatandaşı ve tanınmış bir piyanist olduğunu belirten Blet, Mehmetçiğin Afrin Operasyonunda moral ve motive olması için Türkiye lehine konser verdiğini, televizyon programlarına katıldığını belirtti.

Blet dilekçesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın övgülerine dahi konu olduğunu ancak Fransa, İsrail, Amerika ve Türkiye'deki bazı Yahudiler ve PKK sempatizanlarından Facebook, Instagram ve Twitter hesapları üzerinden tehdit aldığını aktararak, "Beni ve ailemi ölümle tehdit, hakaret ve hedef göstermek amacıyla birçok yazılı ve video paylaşımları yapılmış olup, can güvenliğim tehlikededir." ifadelerini kullandı.

Blet, 11 Aralık 2018'den itibaren yapılan söz konusu paylaşımları da dilekçesiyle savcılığa delil olarak sundu.

Stephane Blet, söz konusu hesaplar üzerinden paylaşım yapanların tespit edilerek gerekli soruşturmanın yapılmasını ve bu kişilerin cezalandırılmasını istedi.

"BİRKAÇ AYDIR BİR CEHENNEMİ YAŞIYORUM"

Suç duyurusuna ilişkin AA muhabirine açıklama yapan Blet, şikayet için adliyeye geldiğini söyleyerek, "Birkaç aydır bir cehennemi yaşıyorum. Çünkü aynı zamanda PKK beni öldürmek istiyor. Fransa'da ve İsrail'de bulunan 'Ultra Siyonist' gruplar var ve tabii 'Anti Siyonist' olduğum ve Filistinliler adına çok konser verdiğim için beni öldürmek istiyorlar." dedi.

Annesine yönelik de ölüm tehditleri olduğunu söyleyen Blet, şöyle konuştu:

"Her gün sosyal medya üzerinde korkunç mesajlar paylaşıyorlar. Artık daha beter oldu. 'İstanbul'da yaşıyor, konser veriyor, ona gideceğiz, onu öldüreceğiz' şeklinde her gün devam ediyorlar. Örnek olarak, Afrin Operasyonu için destek verdim. Türkiye'de ve Fransa'da Türk askerleri için konserler verdim. Sonra Filistinliler için konser verdim ücretsiz. Bunun için kabul etmiyorlar ve beni öldürmek istiyorlar. Ama bu yeni değil, her gün daha beter oluyor. Benim 86 yaşında annem var. Ona her gün telefon ediyorlar, onu öldürmek istiyorlar. Üç defa numarasını değiştirmiş ama devam ediyorlar. Her gün beter oluyor. Bunun için bir şeyler yapmam gerekiyor artık."

Stephane Blet, bu kişilerin kendisini sosyal medya hesapları üzerinden tehdit ettiklerini dile getirerek, "Fransa'da bir şey yapmıyorlar. Çünkü maalesef cumhuriyetimiz PKK'yı destekliyor, şaşırmıyorum." ifadelerini kullandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı da Blet'in suç duyurusu üzerine "suç örgütünün isimlerini kullanarak tehditte bulunmak" suçundan soruşturma başlattı.

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