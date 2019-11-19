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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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19.11.2019 - 09:18, Son Güncelleme:

Fransız Patrick’in katilleri 17 sene sonra bulundu

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Fransız Patrick’in katilleri 17 sene sonra bulundu

Kayseri’de jandarma ekipleri 4 Ağustos 2002’de ölü olarak bulunan Fransız uyruklu Albert Patrick’in faili meçhul cinayete kurban gittiğini belirledi. Soruşturma kapsamında 7 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Nevşehir’de bir firmada birinci müdür olarak görev yapan Fransız uyruklu Albert Patrick, 16 Haziran 2002 tarihinde kayboldu. Yapılan çalışmalar sonucunda Patrick’in cesedi, 4 Ağustos 2002’de Kayseri’nin Develi ilçesine bağlı Bozburun mevkiinde ölü olarak bulundu.

Aradan geçen 17 yılın ardından dosyayı ele alan ekipler, faili meçhul kasten öldürme olayı ile ilgili olarak yaptıkları araştırmalar neticesinde 13 Kasım 2019’da 7 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahısların sorgulanması sonucunda 3 kişi serbest bırakılırken, A.A. tutuklandı. Ayrıca, H.D. ve B.T., başka suçtan cezaevinde bulundukları için tutuklu olarak yargılanacak olurken, H.İ. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, bölgenin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik olarak yürütülmekte olan faaliyetlerin, vatandaşların da desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edeceği bildirildi.

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