Fransız Kemalist

KENDİSİNİ “Fransız bir Kemalist” olarak tanımlayan yazar ve müzisyen Loulou Dedola, ressam Bedri Baykam’la birlikte bir söyleşi gerçekleştirmek için İstanbul’a geldi. Hem müzik grubu RCO ile yaptığı müziklere hem de yazdığı kitaplara Atatürk aşkını yansıtan Dedola, Atatürkçü düşüncenin tüm dünyaya yol gösterici olabileceğini ancak Avrupa’nın bunun farkında olmadığını söylüyor.

ATATÜRK’Ü TANITMAK İÇİN ÇALIŞIYORUM

Bir araya geldiğimiz Dedola, Atatürk’ün düşünceleriyle nasıl tanıştığını anlatıyor: “Ben özgürlüğü, barışı, laikliği savunan biriyim. Zaten Atatürkle ilgili derin araştırmalar yapmadan önce de Kemalist düşüncenin savunduğu doğrularla yaşıyordum. Kemal Atatürk’ün felsefesini öğrendikten sonra ‘Ben zaten böyle düşünüyordum’ dedim. Atatürk hümanist ve ilerici düşüncelerin birleştiği noktayı temsil ediyor.”

Fransa’da Atatürk felsefesinin yeterince bilinmediğini ve kendisinin bu noktada onu tanıtmak için çalıştığını anlatan Dedola’nın Atatürk’ü konu alan “Türk Baba” isimli bir kitabı bulunuyor. “Bu kitabı yazmak için aylarca Atatürk’ü ve onun felsefesini araştırdım” diyor: “Tarihte Bolşevik düşüncelerinin hüküm sürdüğü dönemler ve faşizmin hüküm sürdüğü dönemler oldu. Çok sayıda entelektüel bu düşünceleri savundu. Ancak tarihte gördüğümüz kadarıyla tüm bu düşünceler dünyayı katastrofa, savaşlara, ölümlere sürükledi. Tüm bu diğer düşüncelerin etkisi altında bizler gerçek babamızı yani Mustafa Kemal Atatürk’ü göremedik. Atatürk’ün düşünceleri yaşadığı dönemin bir asır önündeydi. Özgürlüğü merkeze koyan bir düşünce. Atatürk ortaya koyduğu değerlerde insanı merkeze koyan özgürlüğü ön plana alan bir düşünce sistemi üretti.”

Loulou Dedola, 19 Mayıs’ta Bodrum’da vereceği konserle Türkiye’deki sevenleriyle buluşacak.



BU ORTAMDA BİR NEFES GİBİ

Yaptığı çalışmalar sonrasında Fransızların Atatürk’ten etkilenip etkilenmediğini sorduğumuz Dedola şu yanıtı veriyor: “Konserlerime yoğun ilgi var. İnsanlar bu kardeşliği, bu sevgi selini yakalıyorlar. Şu anda Fransa’da çok sayıda genç, Atatürkçü düşüncenin açtığı perspektifin farkında. Çünkü tüm dünyanın içine düştüğü durumda Atatürk’ün düşünceleri insanlara nefes almak gibi geliyor. Ama Fransa’da TV programlarında Kemal Atatürk aleyhinde konuşan insanlar var. Bence onlar da Atatürkçü düşüncenin yeni bir çıkış yolu olarak belirmesinin kaçınılmaz olduğunun farkında. Çünkü günümüz dünyasında karşımızda iki seçenek var: Ya Atatürkçülük ya da barbarlık.”

Dedola’ya Türkiye’deki Kemalizm tartışmalarını nasıl yorumladığını sorduğumuzda “Ben bu tartışmaları Fransız bir Kemalist olarak takip ediyorum. Türkiye’nin iç politikası hakkında yorum yapmayıp izlemekle yetiniyorum. Ama Türkiye böyle bir lidere sahip olduğu için çok şanslı” diyor.