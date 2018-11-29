Fransız dergisinden 22 sayfa Atatürk ve Cumhuriyet
Fransız Le Monde gazetesi ve National Geographic’in birlikte yayınladığı ‘Histoire & Civilisations’ dergisi, Aralık sayısında Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhuriyet’in kuruluşuna kapsamlı yer verdi.
Kapağına Atatürk’ün kalpaklı fotoğrafını taşıyan dergi, dosya konusuna tam 22 sayfa ayırdı. Dergi, 1908’de ilan edilen II. Meşrutiyet’ten Cumhuriyet’in kurulduğu 1923’e kadar geçen süreçteki tarihsel gelişmeleri, çöken bir imparatorluğun küllerinden ortaya çıkarılan Türkiye Cumhuriyeti’ni okurlarına aktardı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle