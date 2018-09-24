Fransa'dan geldi, İstanbul'da yakalandı! El Kaide tuzağı...
Terör örgütü El Kaide'ye katılmak için Türkiye'ye gelen Fransız kadın Esenler otogarında yakalandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianameye göre, Fransa'da yaşayan Prescillia C., Telegram üzerinden tanıştığı bir örgüt üyesi aracılığıyla El-Kaide'ye katılmaya karar verdi.
Sabah Gazetesi'nden Atakan Irmak'ın haberine göre; Türkiye'ye gelen kadını örgüt üyesi Yılmaz Ş., Bahçelievler'deki hücre evine götürdü. Suriye'ye geçmek için Adana'ya gitmek üzere İstanbul Otogarı'na giden Prescillia C. şüpheli tavırları üzerine polis ekiplerince gözaltına alındı.
Pişman olup Fransız Konsolosluğu'nu aradığını söyleyen kadın Fransız görevlilere teslim edildi. Yılmaz Ş. ise tutuklandı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle