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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ramazan ÇETİN/DHA
07.06.2019 - 13:56, Son Güncelleme:

Fransa’dan tatil için gelmişlerdi! Baba ve oğluna korkunç saldırı…

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Fransa’dan tatil için gelmişlerdi! Baba ve oğluna korkunç saldırı…

Fransa'dan tatil için Türkiye'ye gelen ve karıştıkları kavga nedeniyle ifade vermek üzere jandarmaya giden baba ve oğlu, otomobillerinin önünü kesen kişilerce darbedildi, baba yaşamını yitirdi.

FRANSA’dan tatil için Denizli'nin Bekilli ilçesine gelen Osman Kurt (60) ile oğlu Özgür Kurt (40) otomobillerinin önünü kesen bir grup tarafından dövüldü. Ağır yaralanan Osman Kurt kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, oğlu Özgür Kurt ise yoğun bakıma alındı. Saldırganların, baba ve oğluna kendilerini jandarma olarak tanıtıp, ifade vermek için karakola davet ederek tuzak kurdukları öne sürüldü.

Fransa'nın Lille şehrinde yaşayan Osman Kurt, bir süre önce tatil için ailesiyle birlikte memleketi Denizli'nin Bekilli ilçesine geldi. Osman Kurt, dün saat 10.00 sıralarında, yakınlarına jandarma karakoluna ifadeye çağrıldıklarını söyleyip, oğlu Özgür Kurt'un kullandığı otomobille evden ayrıldı. Kırsal Çamköy Mahallesi çıkışına geldiklerinde baba-oğulun kullandığı otomobilin önü bir grup tarafından kesildi. Baba-oğul, otomobilden indirilip, öldüresiye dövüldü. Saldırganların kaçmasının ardından cep telefonundan 112 Acil Servisi arayan Özgür Kurt, yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi.

BABA ÖLDÜ, OĞLU AĞIR YARALI

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından baba-oğul ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Başına darbe aldığı belirlenen Osman Kurt, burada doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Durumu ağır olan oğlu Özgür Kurt'un ise yoğun bakım ünitesindeki tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma, saldırganların kimliklerinin tespit edilip, yakalanması için çalışma başlattı.

ÖLÜM TUZAĞI KURMUŞLAR

Saldırganların, baba-oğulun geçen 5 Haziran'da, bir yakınlarını ziyaret için gittikleri özel bakımevinde kavga ettikleri görevlilerin yakınları olabileceği ileri sürüldü. Dün Çamköy Mahallesi'ne gelen birkaç kişinin Osman Kurt ve oğlunu sordukları ifade edildi. Saldırganların, kendilerini jandarma gibi tanıtıp, baba ve oğlunu ifade vermek için karakola davet ederek, tuzak kurdukları da iddia edildi.

Jandarmanın baba ve oğlunu ifadeye çağırmadıkları anlaşıldı.

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