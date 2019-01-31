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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
31.01.2019 - 11:42, Son Güncelleme:

Fransa’da karnı her gün büyüyordu! Çareyi Türkiye'de buldu

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Fransa'nın Paris kentinde yaşayan 68 yaşındaki Ömer Gök, göbeğinde bulunan 20 santimetre çapındaki fıtığın tedavisi için başvurduğu Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesinde sağlığına kavuştu.

ÇÜ'den yapılan açıklamaya göre, kalp ve akciğer yetmezliği ile uyku apnesi gibi rahatsızlıkları da olan Gök, göbeğindeki fıtığın tedavisi için Türkiye'deki doktorlara başvurma kararı aldı.

Araştırmalarının ardından ÇÜ Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalında görevli Doktor Öğretim Üyesi Gökhan Sarıtaş ile irtibat kuran Ömer Gök'ün, Adana'ya geldikten sonra tedavisine başlandı.

Sarıtaş ve ekibi tarafından durumu değerlendirilen Gök, yaklaşık 2 saatlik bir ameliyatla rahatsızlığından kurtuldu. Hastanede bir hafta gözetim altında tutulan Gök, taburcu edildi.

Operasyonu gerçekleştiren Sarıtaş, hastanın 20 santimetre çapında, oldukça büyümüş bir göbek fıtığının bulunduğunu belirterek, "2 saatlik bir zamanda ameliyatı tamamladık. Normalde göbek fıtığı ameliyatları kolay gibi görünür ancak bu hastada fıtığın büyüklüğü ve hastanın ek hastalıkları itibarıyla süreç biraz daha zorlu oldu." ifadesini kullandı.

Sarıtaş, Balcalı Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği olarak dünya standartlarında hizmet verdiklerini aktararak, hastaya uygun operasyonları başarıyla yaptıklarını kaydetti.

"ÇÖZÜMÜ, VATANIM TÜRKİYE'DE BULMANIN MUTLULUĞUNU YAŞIYORUM"

Sağlığına kavuşan Ömer Gök, Fransa'daki doktorların kendisine ameliyatını yapamayacaklarını, "Bu şekilde yaşamına devam et." dediklerini anlatarak, "Ben de Türkiye'deki doktorların çözüm üretebileceğini düşünerek Adana'ya, Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesine başvurdum. Çözümü, vatanım Türkiye'de bulmanın ayrıca mutluluğunu yaşıyorum. Türk hekimliğinin geldiği noktayı Gökhan Sarıtaş hocayla daha yakından gördük." ifadelerini kullandı.

Ömer Gök'ün eşi Menşure Gök de ameliyat için doğru adresi Türkiye'de bulmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, operasyonu gerçekleştiren ekibe teşekkür etti.

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