Fransa-İtalya arasında ‘Sarı yelekli’ krizi
İtalya Başbakan Yardımcısı Luigi Di Maio’nun Fransa’da hükümet karşıtı Sarı Yelekliler hareketinin mensuplarıyla görüşmesi iki ülke arasındaki ilişkileri gerdi.
Fransa Dışişleri Bakanlığı, popülist Beş Yıldız Hareketi’nin lideri Di Maio’nun görüşmesini ‘içişlerine müdahale’ olarak nitelendirirken, Roma Büyükelçisi Christian Masset’i değerlendirme yapmak üzere Paris’e çağırdı. Bakanlık, “Fransa, birkaç aydır tekrar eden, temelsiz saldırılar ve çirkin açıklamaların hedefi haline geldi. Anlaşmazlıklarımızın olması başka şey, ikili ilişkileri seçim amacıyla manipüle etmek başka şey” ifadelerini kullanarak, İtalya’nın saldırılarının II. Dünya Savaşı’ndan sonra örneği görülmemiş türden olduğunu belirtti. Di Maio, dün sosyal medyadan, Sarı Yeleklilerle görüşmesinde sosyal haklar ve demokrasiye ilişkin konuştuklarını ve tekrar bir araya geleceklerini belirtmişti.
AĞIZ DALAŞINDAN SONRA...
İtalyan siyasetçilerin Sarı Yelekliler konusundaki açıklamaları iki ülke arasında gerilime neden olmuştu. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, “İtalyanlar çok büyük bir halk ve dostumuz. Onlar tarihine yakışan liderler hak ediyor” demişti. İtalya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini, “Önce Fransa, yıllardır ağırladığı teröristleri ve katilleri iade etsin, daha sonra Macron’la konuşuruz” diye cevap vermişti. Di Maio ise Fransa’yı Afrika’da sömürgeci bir politika izleyerek, fakirleştirmekle suçlayıp, Sarı Yelekliler hareketine açık destek vermişti.
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