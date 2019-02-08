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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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08.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Fransa-İtalya arasında ‘Sarı yelekli’ krizi

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Fransa-İtalya arasında ‘Sarı yelekli’ krizi

İtalya Başbakan Yardımcısı Luigi Di Maio’nun Fransa’da hükümet karşıtı Sarı Yelekliler hareketinin mensuplarıyla görüşmesi iki ülke arasındaki ilişkileri gerdi.

Fransa Dışişleri Bakanlığı, popülist Beş Yıldız Hareketi’nin lideri Di Maio’nun görüşmesini ‘içişlerine müdahale’ olarak nitelendirirken, Roma Büyükelçisi Christian Masset’i değerlendirme yapmak üzere Paris’e çağırdı. Bakanlık, “Fransa, birkaç aydır tekrar eden, temelsiz saldırılar ve çirkin açıklamaların hedefi haline geldi. Anlaşmazlıklarımızın olması başka şey, ikili ilişkileri seçim amacıyla manipüle etmek başka şey” ifadelerini kullanarak, İtalya’nın saldırılarının II. Dünya Savaşı’ndan sonra örneği görülmemiş türden olduğunu belirtti. Di Maio, dün sosyal medyadan, Sarı Yeleklilerle görüşmesinde sosyal haklar ve demokrasiye ilişkin konuştuklarını ve tekrar bir araya geleceklerini belirtmişti.

AĞIZ DALAŞINDAN SONRA...

İtalyan siyasetçilerin Sarı Yelekliler konusundaki açıklamaları iki ülke arasında gerilime neden olmuştu. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, “İtalyanlar çok büyük bir halk ve dostumuz. Onlar tarihine yakışan liderler hak ediyor” demişti. İtalya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini, “Önce Fransa, yıllardır ağırladığı teröristleri ve katilleri iade etsin, daha sonra Macron’la konuşuruz” diye cevap vermişti. Di Maio ise Fransa’yı Afrika’da sömürgeci bir politika izleyerek, fakirleştirmekle suçlayıp, Sarı Yelekliler hareketine açık destek vermişti.

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