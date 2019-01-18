‘FPV’ kısaltması ne için kullanılır?
İnsansız hava aracı, genel olarak bilinen adıyla drone uzaktan kumanda edilen bir tür uçaktır. Teknolojiyi takip edenler drone terimlerine de hakimdirler. Peki, Drone yarışlarında ‘FPV’ (Birinci Kişi Görüşü) kısaltması ne için kullanılır biliyor musun?
FPV açılımıyla “First Person View”, drone üzerindeki bir kameradan gelen sinyaller ile görüntü veren bir gözlük veya ekran yardımıyla sanki droneun içindeymişiz gibi görmemizi sağlayan bir sistemdir. First Person View, birincil kişi görüş açısı olarak çevrilebilir. Prodüksiyon giderlerini yarı yarıya düşüren ve askeri kontrol mekanizmalarını kolaylaştıran Drone, Türkiye genelinde birçok iş için kullanılmaktadır. Havadan görüntüleme ve haritalama en yaygın uygulamalar arasında olsa da küçük ölçekli kargo taşımacılığı, yangın söndürme, ilk yardım ve can kurtarma gibi alanlarda da çeşitli uygulamalar bulunmaktadır.
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