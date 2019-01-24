Fotolarını çekti kuyularını açtı

‘13 YILDIR GİDİYORUM’

“14 yaşımda dedemden kalma fotoğraf makinesi mesleğim oldu. Çok sevdim hep hayalim iyi bir fotoğrafçı olabilmek. Babam uçak teknisyeniydi, sık sık Afrika’daki anılarını anlatırdı. 17 yaşımda yaptığım en büyük çılgınlıktı Afrika kıtasına ayak basmak, gezmek, yağmurlu çamurlu yollarında kaybolmak ama o insanların içinde yaşama tutkusu fotoğraf çekme hayali, bu kara sevda o kadar büyüdü ki 13 yıldır gidiyorum.

Uganda, Tanzanya, Kenya, Etiyopya, Somali’nin kuzeyi pek çok yeri gezdim. Her gidişimde Türkiye’den hediyelerle gittim. Bir yıl Türkiye’yi anlatan 500 tişört götürdüysem, bir sonraki yıl başka hediyeler yaptırdım. Hatta bir keresinde uçağa binerken ağır yük nedeniyle sorun yaşadım. Durumu aktardığımda THY yetkilileri benden fazla bagaj ücreti almadı.

‘RUHUN RENGİ OLMAZ’

Moda, butik, sanatçı, konser, düğün çekimleri yapıyorum. Sergilerde fotoğraflarımı satıp gelirini Afrika’ya yardım amaçlı kullanıyorum. 5 yıl önce Etiyopya’ya gittiğimde elinde sarı bidonlarla su taşıyan bir kadının fotoğraflarını çektim. Tritia’nın evine su getirebilmek için her gün 3 saat yürüdüğünü öğrendiğimde benim için bambaşka bir yaşam amacı oluştu. Bu kadını her gün 3 saat yürümeyecekti. Türkiye’ye döndüğümde bu kasabaya su kuyusu açtırmak için sosyal medyadan durumu anlatan mesajlar attım, ‘Ruhun rengi olmaz’ diye sergiler açtım, fotoğrafları sattım, çektiğim her fotoğraftan bir bölümü bu kuyuya kaynak olarak aktardım. Fotoğrafını çektiğim bazı ünlülerde destek verdi bu projeye. Açık kalan 800 dolar için ailem destek oldu. Su kuyusunun adı: Ruhun rengi olmaz.

‘İHTİYAÇ VE SONUÇ ÖNEMLİ’

Biriktikçe gönderdiğim paralarla açılan su kuyusunu görmek için Afrika’ya giderken sosyal medyadan duyuru yaptım, insanların bu projenin gerçekliğini görmesi için isteyen benimle gelebilsin diye. Instagram’dan ulaşan Nermin Atalay ve Ayla Çağla Soygür’le gittik Etiyopya’ya. Artık bizlerin sayesinde Hamer kabilesinin bir kısmı 2 bidon su için saatlerce yürümüyor. Bir amacı olmalı insanın şu bencil çağda; sevgiyi, saygıyı, merhameti, iyi niyeti en çokta insanlığımızı öldürmemek gerekiyor. Sosyal medyadan birçok mesaj geldi, ‘Açtığınız su kuyusunun etrafında yaşayan insanlar hangi din, inançları nedir’ diye. Yardım ederken din, dil, ırk nedir bakmıyorum. İhtiyaç ve sonuca bakıyorum.”