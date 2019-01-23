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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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23.01.2019 - 09:22, Son Güncelleme:

Fotokapan nedir? Hangi amaçla kullanılmaktadır?

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Fotokapan nedir? Hangi amaçla kullanılmaktadır?

Fotokapan, yaban hayatını gözlemlemek ve türlerin gelişimini kayıt altına almak amacıyla kullanılan bir görüntüleme sistemidir. Genellikle ormanlık alanlarda, dağlık bölgelerde ve sulak alanların yakınlarında kurulan fotokapanlar, araştırmacıların ve kamu kurumlarının araştırmalarına önemli bir boyut kazandırmaktadır. İşte, fotokapan hakkında bazı bilgiler

Fotokapan aracılığıyla yapılan çalışmalar sayesinde insan faktörünün çalışma sahasına etkisi mümkün olduğunca en az seviyeye indirgenir. Bu da yaban hayvanlarının davranışları üzerindeki insan etkisinin azaltılıp çalışma sahasından daha sağlıklı veri alınmasına olanak tanımaktadır. Bunun yanı sıra fotokapanlar araştırmacıya;

Kaydı elde edilen türlerin net olarak tanımlanabilmesi,

Elde edilen kayıtlara ait tarih, saat ve konum gibi bilgilerin net olarak bilinmesi,

Gözlem yolu ile çalışma yapılması zor olan ormanlık alanlarda yaban hayatının izlenmesine olanak sağlaması,

Kendine özgü post deseni olan türlerde, elde edilen görüntülerin karşılaştırılması ile birey tayini yapılabilmesi (Bu türlere örnek olarak; alageyik, saz kedisi, yaban kedisi, vaşak, çizgili sırtlan vb. gösterilebilir. Bunun yanı sıra kızıl geyikte erkek bireyler de boynuz yapılarının farklı olmasından dolayı rahatlıkla teşhis edilebilir.) gibi imkanlar sağlamaktadır. Bütün bu bilgiler ışığında alanlara ve türlere yönelik envanter, izleme, planlama vb. çalışmalarda araştırmacıya büyük kolaylık sağlamaktadır.

FOTOKAPANLAR HANGİ AMAÇLA KULLANILMAKTADIR?

Harekete ve ısıya duyarlı sensör sayesinde sistemin tetiklenerek fotoğraf çektiği fotokapanlar arazide aşağıda belirtilen amaçlar ile kullanılabilir.

Hedeftürlerin çalışma alanındaki varlığının belgelenmesi

Çalışma alanında var olan türlerin yıllar itibariyle popülasyon değişiminin izlenmesi

Büyük memeli türlerinin aktivite desenlerinin ortaya konulması

Birey teşhisi yapılarak hedef türün alandaki popülasyon durumu hakkında tahminlerde bulunulması

Bir türün birden çok alanda izlenilmesi 

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