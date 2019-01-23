Fotokapan nedir? Hangi amaçla kullanılmaktadır?
Fotokapan, yaban hayatını gözlemlemek ve türlerin gelişimini kayıt altına almak amacıyla kullanılan bir görüntüleme sistemidir. Genellikle ormanlık alanlarda, dağlık bölgelerde ve sulak alanların yakınlarında kurulan fotokapanlar, araştırmacıların ve kamu kurumlarının araştırmalarına önemli bir boyut kazandırmaktadır. İşte, fotokapan hakkında bazı bilgiler
Fotokapan aracılığıyla yapılan çalışmalar sayesinde insan faktörünün çalışma sahasına etkisi mümkün olduğunca en az seviyeye indirgenir. Bu da yaban hayvanlarının davranışları üzerindeki insan etkisinin azaltılıp çalışma sahasından daha sağlıklı veri alınmasına olanak tanımaktadır. Bunun yanı sıra fotokapanlar araştırmacıya;
Kaydı elde edilen türlerin net olarak tanımlanabilmesi,
Elde edilen kayıtlara ait tarih, saat ve konum gibi bilgilerin net olarak bilinmesi,
Gözlem yolu ile çalışma yapılması zor olan ormanlık alanlarda yaban hayatının izlenmesine olanak sağlaması,
Kendine özgü post deseni olan türlerde, elde edilen görüntülerin karşılaştırılması ile birey tayini yapılabilmesi (Bu türlere örnek olarak; alageyik, saz kedisi, yaban kedisi, vaşak, çizgili sırtlan vb. gösterilebilir. Bunun yanı sıra kızıl geyikte erkek bireyler de boynuz yapılarının farklı olmasından dolayı rahatlıkla teşhis edilebilir.) gibi imkanlar sağlamaktadır. Bütün bu bilgiler ışığında alanlara ve türlere yönelik envanter, izleme, planlama vb. çalışmalarda araştırmacıya büyük kolaylık sağlamaktadır.
FOTOKAPANLAR HANGİ AMAÇLA KULLANILMAKTADIR?
Harekete ve ısıya duyarlı sensör sayesinde sistemin tetiklenerek fotoğraf çektiği fotokapanlar arazide aşağıda belirtilen amaçlar ile kullanılabilir.
Hedeftürlerin çalışma alanındaki varlığının belgelenmesi
Çalışma alanında var olan türlerin yıllar itibariyle popülasyon değişiminin izlenmesi
Büyük memeli türlerinin aktivite desenlerinin ortaya konulması
Birey teşhisi yapılarak hedef türün alandaki popülasyon durumu hakkında tahminlerde bulunulması
Bir türün birden çok alanda izlenilmesi
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