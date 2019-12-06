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Huzeyfe ÖZDEMİR- Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)
06.12.2019 - 18:46, Son Güncelleme:

Fotoğrafları ortaya çıktı... Arama çalışmaları sürüyor

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Fotoğrafları ortaya çıktı... Arama çalışmaları sürüyor

Uludağ’da pazar gecesi zirve tırmanışı yaparken kaybolan amatör dağcılar Mert Alpaslan (31) ve Efe Sarp’ı (37) arama çalışmaları, beşinci gününde de aralıksız sürerken, iki dağcının daha önce de Uludağ’a tırmanış yaptığı ortaya çıktı.

Mert Alpaslan ve Efe Sarp, Eylül ayında Uludağ’a zirve tırmanışı gerçekleştirmişti. Geriye ise ikilinin, yaptıkları bu tırmanışta çekilen fotoğrafları kaldı.

Fotoğrafları ortaya çıktı... Arama çalışmaları sürüyor

 

 

 

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