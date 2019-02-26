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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
AA
26.02.2019 - 15:42, Son Güncelleme:

Fotoğraflar bugün İstanbul'da çekildi... Faciadan dönüldü

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İstanbul, Sarıyer'de yolun bir bölümünün çökmesi sonucu 2 bina tahliye edildi.

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  • Felaketin boyutları ortaya çıktı
  • Felaketin boyutları ortaya çıktı
  • Felaketin boyutları ortaya çıktı
  • Felaketin boyutları ortaya çıktı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Kazım Karabekir Paşa Mahallesi Lale Sokağın bir bölümü, kot farkı bulunan 2 katlı binanın üzerine çöktü. Evde bulunan Karabulut ailesi, olaydan yara almadan kurtuldu. 

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis yolun çöktüğü kısmı güvenlik şeridine alarak yaya ve araç trafiğine kapattı. 
Karabulut ailesi, evi tahliye ederek, yakınlarının yanına taşındı


Binada ağabeyi, annesi ve babasıyla oturan Murat Karabulut, şunları söyledi:

"Gürültülü bir ses oldu, kendimizi dışarı attık. Engelli annem vardı, onu giydirip dışarı çıkardım. Daha önce Sarıyer Belediyesine başvurumuz oldu. En son 6 ay önce başvurduk. Bir mühendis geldi, 'Burada bir şey yok.' dedi, gitti. Belediye bizimle ilgilenmedi."

Murat Karabulut, evin mutfak ve oturma odasına bakan duvarlarında yıkılma meydana geldiğini ayrıca taşıyıcı kolonların zarar gördüğünü söyledi. 
Evlerinin oturulamaz halde olduğunu belirten Karabulut, "Devletimizden yardım bekliyoruz. Cumhurbaşkanımızdan yardım bekliyoruz." dedi.

Duvarın çöktüğü iki katlı binanın alt tarafında bulunan 3 katlı bina da güvenlik nedeniyle tahliye edildi.

Binada yaşayanlar, yakınlarının yanına taşırken bina mühürlendi. 

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