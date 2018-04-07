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    Fotoğrafçı ve doğa tutkunlarının gözdesi

    AA
    07.04.2018 - 14:18 | Son Güncelleme:

    Van Gölü'ndeki dört büyük adadan biri olan Çarpanak, el değmemiş doğası ve dokusu ile ziyaretçilerine eşsiz bir güzellik sunuyor.

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    • Van Gölündeki dört büyük adadan biri olan Çarpanak
    • Van Gölündeki dört büyük adadan biri olan Çarpanak
    • Van Gölündeki dört büyük adadan biri olan Çarpanak
    • Van Gölündeki dört büyük adadan biri olan Çarpanak

    Tuşba ilçesinin Çitören Mahallesi açıklarında Van Gölü'nün kuzeydoğu bölgesinde yer alan ada, ilkbaharla farklı bir güzelliğe büründü.

    Her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turist, fotoğrafçı ve doğasever tarafından ziyaret edilen adanın üzerinde bir de kilise bulunuyor.

    Ziyaretçiler Çitören Mahallesi'ndeki iskeleden kiraladıkları balıkçı tekneleri ile adaya geçip, burada martılar eşliğinde doyumsuz manzaranın keyfini çıkarıyor.

    Van Gölü'nde balıkçılık yapan mahalle sakinlerinden Fevzi Yıldırım, her yıl Çarpanak Adası ve çevresindeki doğal güzellikleri görmeye yüzlerce yerli, yabancı ziyaretçi, fotoğrafçı ve doğa tutkunlarının geldiğini söyledi.

    Yıldırım, "Adaya gelen ziyaretçiler buranın doğasına, güzelliklerine ve üzerinde bulunan Çarpanak Kilisesi'nin mimarisine hayran kalıyor. Gün boyu adada vakit geçiriyorlar, fotoğraf ve video çekiyorlar, piknik yapıyorlar. İşleri bitince de tekrar teknelerimizle onları kıyıya ulaştırıp, uğurluyoruz." dedi.

    Halit Abalı ise mahalleli olarak adayı korumak için ellerinden geleni yaptıklarını ifade etti.

    Gün içinde gölde avlandıkları için sürekli adayı kontrol ettiklerini dile getiren Abalı, "Yabancı kim gelirse gelsin gelip kontrol ediyoruz. Ziyaretçilerin adaya zarar vermemeleri için büyük çaba gösteriyoruz." diye konuştu.

    Etiketler: NoMobil , gündem
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