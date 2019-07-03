Fotoğraf polemiği
CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Dairesi Başkanı Fahrettin Altun, Japonya’da düzenlenen G-20 Liderler Zirve’sinde ABD Başkanı Donald Trump ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan arasında iki taraf heyetlerinin de katıldığı toplantıda Türk heyetinin not almadığı iddiasında bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na Twitter’dan yanıt verdi.
Altun paylaşımında şu ifadeleri kullandı: “CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ‘Osaka’daki fotoğrafı görmüşsünüzdür. Trump ile Erdoğan yan yana oturuyorlar. Amerikan heyetinde herkesin elinde not defteri ve kalem var. Bizim ekibin de elinde ne kalem var ne de not defteri var’ diyerek açıkça yalan söylemiştir. Liderler ve heyetler arasındaki görüşmelerde diplomatik usul ve teamüller bellidir. Osaka’da Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan ile ABD Başkanı Trump arasındaki bu önemli görüşmede de gerekli not ve kayıtlar heyet üyeleri tarafından elbette alınmıştır. G-20 Liderler Zirvesi’nde sergilediğimiz güçlü ve kararlı duruştan rahatsızlık duyan Kılıçdaroğlu, bu yalanıyla ulusal çıkarlarımız açısından önemli bir görüşmeyi değersizleştirmeye çalışmıştır. Sayın Kılıçdaroğlu kamuoyundan ve Sayın Cumhurbaşkanımızdan derhal özür dilemelidir.”
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