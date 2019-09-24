Fotoğraf mazereti... İzne çıktı
ANADOLU Adliyesi 13. Asliye Ceza Mahkemesi’nde, ‘Vergi Usül Kanunu’na muhalefet’ suçundan yargılanan oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile duruşma salonunda fotoğraf çektirip Instagram’da paylaşan 12. Asliye Ceza Mahkemesi hâkimi S.Ş.U., Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından hakkında inceleme başlatılınca mazeret iznine ayrıldı.
Avukatlık yaparken sınavı kazanıp hâkim olarak atanan S.Ş.U.’nun talebi üzerine haberlere erişim yasağı getirildi.
‘PERŞEMBE SÜRPRİZİ’YDİ
S.Ş.U.’nun Kıvanç Tatlıtuğ ile çektirdiği ve “Perşembe sürprizi” mesajıyla paylaştığı fotoğraf, sosyal medyada hızla yayıldı. Bazı paylaşımlarda fotoğraftaki hâkimin Kıvanç Tatlıtuğ’u yargılayan hâkim olduğu ileri sürülünce tepkiler büyüdü. Bunun üzerine HSK Başkanvekili Mehmet Yılmaz, pazar günü akşam saatlerinde Twitter hesabından, re’sen inceleme başlatıldığını açıkladı. Kıvanç Tatlıtuğ ise Twitter hesabından, “Fotoğraftaki hâkim, benim davama bakan hâkim değildir. Kamuoyunu bilgilendirmek isterim” mesajını paylaştı. HSK Başkanvekili Mehmet Yılmaz dün yaptığı açıklamada da konunun disiplin cezası yönünden tartışılacağını, Yargı Etiği Bildirgesi’nde kabul edilen ilkeler kapsamında değerlendirme yapılacağını aktardı. Tatlıtuğ’un yargılandığı davayla ilgili tutanağı da paylaşan Mehmet Yılmaz, “Hâkim ve film yıldızının sosyal medyada yer alan fotoğrafı üzerine başlatılan incelemede ilk saptama, ilgilinin yargılandığı mahkemenin 13. Asliye Ceza Mahkemesi olup, fotoğrafta yer alan hâkimin ise 12. Asliye Ceza Mahkemesi hâkimi olduğudur” ifadesine yer verdi.
‘ETİK DEĞİL’
- AVUKAT Cesim Parlak, paylaşımı hukuki açıdan şöyle değerlendirdi: “Kıvanç Tatlıtuğ’un adliyede sanık olarak yargılandığı gün hâkim, cübbesi üzerindeyken Kıvanç Tatlıtuğ ile poz vermiştir. Bu şekilde poz verilmiş olması hâkimlik mesleğinin objektif ve tarafsızlık ölçeğiyle örtüşmemektedir. Hâkimin tarafsız davranması ya da tarafsız olduğu hususu kadar, tarafsız olduğu görüntüsü vermesi de önemlidir. Fotoğrafın çekildiği gün Kıvanç Tatlıtuğ’un aynı adliyede sanık olarak yargılanıyor olması, etik olmamıştır. Orada hâkimin cübbe ile birlikte kürsüde poz vermiş olması bu davranışın yanlış olarak algılanmasına sebebiyet vermiştir. Hâkimler davranışlarıyla, yaşantılarıyla toplum nezdinde tarafsızlıklarına gölge düşürecek davranış ve söylemlerden kaçınmalıdır. Burada hâkim özel olarak, sosyal bir ortamda, cübbe olmadan fotoğraf çekilmiş olsaydı herhangi bir vatandaşın davranışı gibi algılanırdı. Ama kürsüde cübbeyle çekilmiş olması hoş olmadığı gibi meslek etik ilkeleriyle de bağdaşmamaktadır.”
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