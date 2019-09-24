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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Aziz ÖZEN/İSTANBUL
24.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Fotoğraf mazereti... İzne çıktı

Aziz Özen
Aziz Özen
azizozen@hurriyet.com.tr
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Aziz Özen
Aziz Özen
azizozen@hurriyet.com.tr
Fotoğraf mazereti... İzne çıktı

ANADOLU Adliyesi 13. Asliye Ceza Mahkemesi’nde, ‘Vergi Usül Kanunu’na muhalefet’ suçundan yargılanan oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile duruşma salonunda fotoğraf çektirip Instagram’da paylaşan 12. Asliye Ceza Mahkemesi hâkimi S.Ş.U., Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından hakkında inceleme başlatılınca mazeret iznine ayrıldı.

Avukatlık yaparken sınavı kazanıp hâkim olarak atanan S.Ş.U.’nun talebi üzerine haberlere erişim yasağı getirildi.

‘PERŞEMBE SÜRPRİZİ’YDİ

S.Ş.U.’nun Kıvanç Tatlıtuğ ile çektirdiği ve “Perşembe sürprizi” mesajıyla paylaştığı fotoğraf, sosyal medyada hızla yayıldı. Bazı paylaşımlarda fotoğraftaki hâkimin Kıvanç Tatlıtuğ’u yargılayan hâkim olduğu ileri sürülünce tepkiler büyüdü. Bunun üzerine HSK Başkanvekili Mehmet Yılmaz, pazar günü akşam saatlerinde Twitter hesabından, re’sen inceleme başlatıldığını açıkladı. Kıvanç Tatlıtuğ ise Twitter hesabından, “Fotoğraftaki hâkim, benim davama bakan hâkim değildir. Kamuoyunu bilgilendirmek isterim” mesajını paylaştı. HSK Başkanvekili Mehmet Yılmaz dün yaptığı açıklamada da konunun disiplin cezası yönünden tartışılacağını, Yargı Etiği Bildirgesi’nde kabul edilen ilkeler kapsamında değerlendirme yapılacağını aktardı. Tatlıtuğ’un yargılandığı davayla ilgili tutanağı da paylaşan Mehmet Yılmaz, “Hâkim ve film yıldızının sosyal medyada yer alan fotoğrafı üzerine başlatılan incelemede ilk saptama, ilgilinin yargılandığı mahkemenin 13. Asliye Ceza Mahkemesi olup, fotoğrafta yer alan hâkimin ise 12. Asliye Ceza Mahkemesi hâkimi olduğudur” ifadesine yer verdi.

‘ETİK DEĞİL’

- AVUKAT Cesim Parlak, paylaşımı hukuki açıdan şöyle değerlendirdi: “Kıvanç Tatlıtuğ’un adliyede sanık olarak yargılandığı gün hâkim, cübbesi üzerindeyken Kıvanç Tatlıtuğ ile poz vermiştir. Bu şekilde poz verilmiş olması hâkimlik mesleğinin objektif ve tarafsızlık ölçeğiyle örtüşmemektedir. Hâkimin tarafsız davranması ya da tarafsız olduğu hususu kadar, tarafsız olduğu görüntüsü vermesi de önemlidir. Fotoğrafın çekildiği gün Kıvanç Tatlıtuğ’un aynı adliyede sanık olarak yargılanıyor olması, etik olmamıştır. Orada hâkimin cübbe ile birlikte kürsüde poz vermiş olması bu davranışın yanlış olarak algılanmasına sebebiyet vermiştir. Hâkimler davranışlarıyla, yaşantılarıyla toplum nezdinde tarafsızlıklarına gölge düşürecek davranış ve söylemlerden kaçınmalıdır. Burada hâkim özel olarak, sosyal bir ortamda, cübbe olmadan fotoğraf çekilmiş olsaydı herhangi bir vatandaşın davranışı gibi algılanırdı. Ama kürsüde cübbeyle çekilmiş olması hoş olmadığı gibi meslek etik ilkeleriyle de bağdaşmamaktadır.”

Aziz Özen
Aziz Özen
azizozen@hurriyet.com.tr
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