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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriGündem Son dakika... Düzce'de bir kadın ve çocuğun cansız bedenine ulaşıldı, kayıp 2 kişi aranıyor
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Murat KÜÇÜK/DÜZCE (DHA) - İHA - AA
23.07.2019 - 10:53, Son Güncelleme:

Son dakika... Düzce'de bir kadın ve çocuğun cansız bedenine ulaşıldı, kayıp 2 kişi aranıyor

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Düzce’de meydana gelen sel felaketi sonrasında kayıp 4 kişiden bir kadın ve çocuğun daha cansız bedeni bulundu. Selde ölü sayısı 5'e yükselirken, kayıp 2 kişiyi arama çalışmaları, 213 kişilik ekip tarafından hem karada, hem de denizde sürdürülüyor. Sel sonrası binlerce dekar tarım alanının hasar gördüğü ve 160 bin 500 tavuk, 177 küçükbaş ile 72 büyükbaş hayvanın telef olduğu açıklandı. Selde 75’i ağır, 375 bina hasar gördü, yıkılan bina sayısı ise 100...

Düzce’de Çarşamba günü yaşanan sel felaketinden en fazla etkilenen yerleşim yeri Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım köyü oldu. Selde 4’ü çocuk, 2’si kadın, 1’i erkek olmak üzere toplam 7 kişi kayboldu. Cuma günü Fatma Töngel'in (42), pazar günü eşi Cengiz Töngel'in (53), dün de 7 yaşındaki Sanem Kaplan'ın cesetleri bulundu.

Dün gece ara verilen, kayıp 4 kişiyi arama çalışmaları, bugün sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yeniden başladı. Jandarma Arama Kurtarma, AFAD, UMKE, AKUT, İHH, AKUT, itfaiye ve DAKE'den oluşan 213 kişilik ekip tarafından, 45 araç, 8 bot, 13 köpek ve 3 helikopterle hem karada, hem de denizde yürütülen çalışmalar sonuç verdi.

KADIN İLE ÇOCUK CESEDİ BULUNDU

Sabah saatlerinde Uğurlu köyünde köprü altında bir kadın ile çocuk cesedi bulundu. Cesetlerin bulunduğu bölgeye ekipler sevk edildi. Kimlik tespit çalışmalarının sürdüğü bildirilirken, 2 kişiyi arama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Esmahanım ve Uğurlu köyleri arasındaki bölge ile Kıran Deresi ve Melen Çayı'nın birleşim noktasında yoğunlaştırılan arama çalışmalarında iz-takip köpekleri de kullanılıyor. Su altı ekipleri ise suyun altındaki her noktaya bakarak, kayıplara dair iz arıyor.

Son dakika... Düzcede bir kadın ve çocuğun cansız bedenine ulaşıldı, kayıp 2 kişi aranıyor

Düzce Valiliği, ilde meydana gelen sel felaketinin etkileri hakkında açıklama yaptı.  213 personelle havadan ve karadan devam eden arama kurtarma çalışmalarında 45 araç, 3 adet 8x8 amfibik araç, 8 arama kurtarma botu, 13 arama kurtarma köpeği, 3 helikopterin görev yaptığı açıklandı. Ulaşım sağlanamayan köyün kalmadığı sel alanlarında Akçakoca ve Cumayeri’nde 5 mahallede yol açma çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.

375 bina hasar gördü 100 bina yıkıldı

Sel ve heyelan felaketinin bölgeye verdiği hasar ise Düzce Valiliği’nden yapılan açıklama ile ortaya çıktı. Açıklamada meydana gelen sel ve heyelanlarda 75’i ağır, 375 binanın hasar gördüğü, yıkılan bina sayısının ise 100 olduğu belirtildi. Selden zarar gören köylerde toplam 402 alanda zarar tespit edildiği, gelen ihbar ve taleplere göre çalışmaların sürdüğü açıklandı.

Tarım alanları hasar gördü, binlerce hayvan telef oldu

Yaşanan sel felaketinde Akçakoca ve Cumayeri ilçelerinde bin 687 çiftçi hasar gördüğü tespit edildi. Selde ayrıca 5 bin 562 dekar fındıklık, 621 dekar mısır tarlası, 200’ü boş 643 arı kovanı, 25 balıkçı teknesi, 43 balık ağı, 14 ahır, 2 kümes, 2 alabalık tesisi ve 2 traktörün de hasar gördüğü belirlendi. Sel sularına kapılan 160 bin 500 etlik tavuk, 177 küçükbaş ve 72 büyükbaş hayvan ise telef oldu.

Sel bölgelerinde ilaçlama yapılıyor

Sel sonrası hasar gören köylerde ise sağlık hizmetlerinin sürdüğü belirtildi. Çalışmalar kapsamında sağlık hizmetlerinin kesintisiz devam etmesi için kurum binalarının hasar gördüğü köylere mobil sağlık istasyonları kurularak sağlık taramaları devam ettiriliyor. Çalışmalarda 22 köyde ve 3 plajda ilaçlama yapılarak Esmahanım, Uğurlu, Dilaver ve Harmankaya köylerinde yapılan ilaçlama sonrasında kontrol amacıyla bölgeden su numuneleri alındı.

Enerji nakil hatları onarılıyor

Sel nedeniyle enerji nakil hatlarında yaşanan sorunların çözülmesi adına ise 23 araç ve 56 personel ile onarım çalışmaları sürüyor. Geçici olarak enerjinin sağlanması adına ise Akçakoca Kurukavak, Esmahanım, Dilaver, Küpler ve Davutağa bölgelerinde 5 adet jeneratör kuruldu. Köylerde enerjinin verilmesi yönündeki çalışmaların ise devam ettiği bildirildi.

Türk Kızılay’ı selzedelere gıda ve yaşam malzemesi yardımları yapıyor

Selden hemen sonra bölgeye ulaşan yardım kuruluşları ile de selzedelere yemek ve yaşam malzemelerinin dağıtılmasına ise devam ediliyor. Çalışmalar kapsamında Türk Kızılay’ı tarafından bölgede 7 bin 650 kap sıcak yemek, 6 bin 120 ekmek, 3 bin 96 ikramlık, 6 bin gıda malzemesi, çok sayıda hijyen seti ve giyim malzemesi dağıtımı yapıldı. Yardımlar kapsamında bölgeye bidonlar ile içme suyu verilmeye devam ediliyor. Çalışmalar kapsamında hasar gören alandaki 722 kişiye ise psikolojik destek sağlanıyor.

Çalışmalar özverili bir şekilde devam ediyor

Açıklamada son olarak sel sonrası bölgede yaşanan iletişim sorunlarının çözümü için mobil baz istasyonları alana gönderildiği, yerel koordinasyon amacıyla da AFAD Mobil Koordinasyon aracı Akçakoca Merkez’de görevlendirildiği, felaketinin yaşandığı günden itibaren Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı başkanlığında oluşturulan İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Merkezi koordinesinde çalışmaların özverili bir şekilde devam ettiği ifade edildi.

Son dakika... Düzcede bir kadın ve çocuğun cansız bedenine ulaşıldı, kayıp 2 kişi aranıyor

Düzcede selde kaybolan 4 kişi aranıyor
Düzce'de selde kaybolan 4 kişi aranıyor
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