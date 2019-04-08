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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
08.04.2019 - 09:49, Son Güncelleme:

Fotoğraf çektirmek isterken canından oluyordu

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Fotoğraf çektirmek isterken canından oluyordu

Isparta’nın Atabey ilçesinde offroad tutkunu genç fotoğraf çekilmek isterken içinde bulunduğu araç gölette suya gömüldü. Bir anda gölete uçan aracın içindeki sürücü boğulmaktan son anda kurtulurken, offroad aracı da bölgede diğer araçlar yardımıyla halatla çekilerek bulunduğu yerden çıkartıldı.

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  • Fotoğraf çektirmek isterken offroad aracıyla suya gömüldü
  • Fotoğraf çektirmek isterken offroad aracıyla suya gömüldü
  • Fotoğraf çektirmek isterken offroad aracıyla suya gömüldü
  • Fotoğraf çektirmek isterken offroad aracıyla suya gömüldü
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Edinilen bilgiye göre olay, bugün Atabey ilçesindeki Atabey Göleti’nde meydana geldi. Her pazar bir araya gelerek bölgede offroad yapan yaklaşık 35 kişilik grup, rutin etkinlik ve mangal partisini gerçekleştirdikten sonra dönüş için hazırlığı geçti. Gruptaki offroad tutkunlarından Mehmet Eskici, etkinlik sonrasında 4x4 aracıyla Atabey Göleti kıyısında fotoğraf çektirmek için aracının iki ön lastiğini suya indirdi.

Macera tutkunu Eskici’nin direksiyonda olduğu sırada araç bir anda gölete doğru sürüklendi. Eskici, suya gömülmemesi için büyük çaba harcadığı araç sürücüsüyle birlikte bir anda suya gömüldü.

Fotoğraf merakı yüzünden faciayla sonuçlanmak üzere olan olayı gören çevredekiler, hemen yardıma koştu. Aracın içinde kalan Eskici, kendi imkanlarıyla göletten çıkarak kurtulurken, suya düşen offroad aracı da bölgedeki diğer offroad araçları yardımıyla göletten güçlükle çıkarılabildi.

Olayda can kaybı yaşanmaması sevindirirken aracın ön camının patladığı belirtildi.

Yaşananları başka bir cep telefonu kamerasına anlatan Eskici "Arabanın tekerini suya sokmak için ön ön girdim, frene basında soluğu suyun içinde aldım" dedi. 
Anlatımın ardından macera tutkunları arkadaşlarına alkışlarla destek verdi.

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