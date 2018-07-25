Fotoğraf çektirmek için bindiği kayık alabora oldu, Harun'dan acı haber geldi
Bingöl'ün Solhan ilçesinde fotoğraf çektirmek için bindiği kayığın alabora olması sonucu baraj gölüne düşen genç boğuldu.
İzmit'te yaşayan Harun Kurt (16), yaz tatilini geçirmek üzere Solhan ilçesine bağlı Asmakaya köyünde yaşayan akrabalarının yanına geldi.
Akşam saatlerinde arkadaşlarıyla Yukarı Kaleköy Baraj Gölü kıyısına giden Kurt, fotoğraf çektirmek için bindiği kayığın alabora olması sonucu düştüğü suda kayboldu.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen jandarma, AFAD, UMKE ekiplerince arama çalışması başlatıldı.
Çalışmalar sonucunda Kurt'un cesedi sabah saatlerinde düştüğü alanda bulundu.
Kurtun cenazesi otopsi için Solhan Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
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