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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
07.10.2019 - 09:52, Son Güncelleme:

Fotoğraf çekiminde gelin ve damada büyük şok: Ben de kabul etmezdim

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Fotoğraf çekiminde gelin ve damada büyük şok: Ben de kabul etmezdim

İstanbul Profesyonel Foto Sanatkarları Odası, son dönemde sayıları hızla artan ve bir sektör haline gelen düğün fotoğrafçılığını sıkı takibe aldı. Pek çok kişinin hiçbir vergi ödemeden adeta korsan fotoğrafçılık yaptığını söyleyen İstanbul Profesyonel Foto Sanatkarları Odası Başkanı, Dilek Çamcı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yıldız Parkında fotoğrafçı denetimine çıktı

Son yıllarda sayıları hızla artan düğün fotoğrafçıları, başlı başına bir sektör oluşturdu. Doğal mekanlardan gerçekleşen fotoğraf çekimlerine ilginin artması, korsan fotoğrafçıları da ortaya çıkardı. Vergi vermeden fotoğrafçılık yapan kişilerin haksız kazanç elde ettiğini belirten İstanbul Profesyonel Foto Sanatkarları Odası Başkanı Dilek Camcı, Yıldız Parkı'nda denetime çıktı.

"VERGİ ÖDEMEYEN FOTOĞRAFÇILAR BİZİM BU MÜCADELEMİZDEN MUTLU DEĞİLLER"

Korsan fotoğrafçılığa karşı yapılan denetimlerde kamu kurum ve kuruluşlardan tam destek aldıklarını dile getiren İstanbul Profesyonel Foto Sanatkarları Odası Başkanı Dilek Camcı, “Vergi mükellefi olmayan korsan fotoğrafçılarla sonuna kadar mücadelemiz devam edecek. Korsanla yapacağımız mücadeleye karşı kamu kurum ve kuruluşlarından tam destek aldık. Vergi ödemeyen ve vergi ödeyen fotoğrafçıların hakkını gasp eden fotoğrafçılar bizim bu mücadelemizden mutlu değiller. Bizde bunları sonuna kadar takip edeceğiz. Vergi mükellefi olan Ticaret Odası, Birleşik Esnaf Odası ve Fotoğrafçılar Odası’na kayıtlı bütün fotoğrafçı arkadaşlarımla sırt sırta verip güzel günlere koşmak bizim yönetimimizin olmazsa olmazı. Biz burada bu denetimleri yaparken hem devletimizin çıkar ve menfaatlerini düşünmek zorundayız hem de vergi mükellefi olan fotoğrafçılarımızın hak ve hukuklarının savunucusu olduğumuzu ve mücadelemizin bu konuda devam edeceğini beyan etmek isterim“ diye konuştu.

"KORSAN FOTOĞRAFÇILIĞI BEN DE KABUL ETMEZDİM" 

Denetimlere destek veren damat Tolga Sak, “Biz de korsana karşıyız. Devletine vergi veren, vatandaşının hakkını koruyan, bu konuda çalışmalar yapan, para kazanmanın helal yoldan olduğunu bilen insanlarla çalışmak bizim açımızdan da çok daha mutluluk verici. Korsan fotoğrafçılığı ben de kabul etmezdim. Böyle bir denetim yapıldığı için teşekkür ederiz. Benim böyle bir şey olduğundan bilgim yoktu. Korsan fotoğrafçılık olabileceğini düşünmedim“ şeklinde konuştu.

Fotoğraf çekiminde gelin ve damada büyük şok: Ben de kabul etmezdim

"BU İŞİN PROFESYONEL FOTOĞRAFÇILAR TARAFINDAN YAPILMASINI İSTİYORUM"

Düğün fotoğrafçılığını profesyonel fotoğrafçılar tarafından yapılmasını istediğini ifade eden gelin Nevziye Tutal Sak ise, “Korsan fotoğraf olayına bir anlam veremiyorum. Her şeyin neden korsanını seçiyoruz? Bu işin profesyonel fotoğrafçılar tarafından yapılmasını istiyorum. Ona göre gençlerin yetişmesini istiyorum. Her önüne gelen insan fotoğraf çekmeye meyilli. Özellikle düğün, nişan gibi önemli anlarda bu işi gerçekten hakkıyla yapan fotoğrafçıların olmasını istiyorum“ ifadelerini kullandı.

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