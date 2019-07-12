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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Tolga YANIK/KONYA (DHA)
12.07.2019 - 13:38, Son Güncelleme:

Foseptiğe düşen 5 yaşındaki Mehmet Ali hayatını kaybetti

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Foseptiğe düşen 5 yaşındaki Mehmet Ali hayatını kaybetti

Konya'nın Çumra ilçesinde bahçede oynadığı sırada 2 metre derinliğindeki foseptiğe düşen Mehmet Ali Yarar (5) hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 20.00 sıralarında ilçeye bağlı Üçhüyük Mahallesi'nde meydana geldi. Evlerinin bahçesinde oyun oynayan Mehmet Ali Yarar, komşuları Cengiz K.'nin bahçesine geçerek oyununa devam etti. Mehmet Ali, bu sırada kapağı açık olan 2 metre derinliğindeki foseptiğe düştü.

Yarar ailesi çocuklarının kendi bahçelerinde olmadığını fark ederek çevrede arama yaptı. Arama sonucunda minik Mehmet Ali, komşularının foseptiğinde bulundu.

Foseptiğe düşen 5 yaşındaki Mehmet Ali hayatını kaybetti

İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yapılan müdahale sonrası çocuğun öldüğünü tespit etti. İtfaiye ekipleri tarafından Mehmet Ali'nin cansız bedeni foseptikten çıkartılarak Çumra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Foseptiğe düşen 5 yaşındaki Mehmet Ali hayatını kaybetti

 

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