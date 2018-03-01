Formasyon nedir, formasyon nasıl alınır?

Yüksek Öğretim Kurumları tarafından, Eğitim Fakültesi mezunu olmayan kişilere öğretmenlik yapmanın yolunu açan formasyon, özellikle üniversitelerin Fen ve Edebiyat fakültesi bölümlerinde eğitimine devam eden ya da mezun olan kişiler tarafından tercih ediliyor. Öğretmen yapmak isteyen adaylar ise nasıl formasyon alacakları hakkında bilgi sahibi olmak için internette araştırma yapıyor. İşte formasyon almak isteyen kişilerin merak ettiği tüm sorular ve cevapları.

Bu içeriğimizden formasyonu nasıl alabileceğinizi, formasyon almak için gerekli şartları ve ücretlerin ne kadar olduğunu öğrenebilirsiniz. İşte detaylar.

Formasyon, Dilimize Fransızca formation kelimesinden türetilerek girmiştir. Formasyon kelimesi yetiştirme, biçimleme anlamına geliyor. Formasyon, eğitim fakültesinden mezun olmayan kişilerin öğretmenlik yapabilmek için alması gereken bir programdır. Öğretmenlik yapmak isteyen kişiler okudukları bölüm sonrasında bu Pedagojik Formasyon eğitimi alarak yapabilirler.

Formasyonda hangi dersler verilir?

Bu programda öğrencilere; Eğitim Bilimine Giriş, Öğretim İlke ve Yöntemleri, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Sınıf Yönetimi, Eğitim Psikolojisi, Özel Öğretim Yöntemleri, Öğretmenlik Uygulaması, Öğretmenlik Meslek Etiği, Eğitim Tarihi, Eğitimde Program Geliştirme, Eğitim Sosyolojisi, Eğitim Felsefesi, Rehberlik, Bilgisayar Destekli Öğretim, Özel Eğitim, Karakter ve Değerler Eğitimi, Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi, Eğitimde Eylem Araştırması, Eğitimde Teknoloji Kullanımı, Türk Eğitim Tarihi, Bireyselleştirilmiş Öğretim, Yaşam Boyu Öğrenme, Gelişim Psikolojisi dersleri verilir.

Formasyonu kimler alabilir?

Formasyon için öncelikle MEB tarafından belirlenen pedagojik formasyon eğitimi alabilen bölümlerden birini okumanız veya okuyor olmanız lazım. Eğer hala okuyorsanız bu bölümde en az 2 yarıyıl bitirmiş olmanız lazım. Formasyon eğitimi alabilen bir bölümde okuyup okumadığınızı MEB’den bakabilirsiniz. Ayrıca akademik ortalama, üniversiteye giriş puanı, disiplin geçmişi gibi birtakım koşullarında uyumlu olmazı gerekiyor. Eğer lisans mezunuysanız, mezuniyet ortalamanız en az 2,5/4 olması lazım. Bu eğitim için ayrıca YÖK tarafından belirlenmiş üniversitelerden birinde okumanız gerekiyor. Her sene YÖK tarafından belirlenen bu üniversitelere listeler gönderiliyor. Bu listelerde hangi bölümden kaç kişi bu alınacağı yazıyor.

Formasyon ne kadar sürer?

Öğrencilerin eğitim durumuna göre bu süre değişiklik göstermektedir. Lisans mezunları için iki yarıyıl, birinci sınıf öğrencileri için altı yarıyıl, ikinci sınıf öğrencileri için dört yarıyıl, üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencileri için ise bu süre iki yarıyıldır.

Formasyon nasıl alınır?

Formasyon almak isteyen kişilerin başvuruları için birtakım belgeleri tamamlamaları gerekmektedir. Bu belgeler; Başvuru formu, öğrenci belgesi ya da mezuniyet belgesi, iki adet vesikalık fotoğraf, onaylı lisans not durum belgesi, nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi, formasyon program ücretinin ödendiğine dair dekontu gerekmektedir. Bazı durumlarda üniversiteler başka belgeler de talep etmektedir.

Formasyon ücretleri ne kadar?

Formasyon eğitimi için ödenen ücretler üniversiteden üniversiteye değişmektedir. Çoğu üniversitede bu fiyat 2000 lira civarında belirlenmektedir.