Forma alamayınca gözyaşı döktüler

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriForma alamayınca gözyaşı döktüler
GeriGündem Forma alamayınca gözyaşı döktüler
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Salih TEKİN/ERZURUM (DHA)
25.11.2019 - 09:19, Son Güncelleme:

Forma alamayınca gözyaşı döktüler

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Erzurum'un merkez Yakutiye Belediyesi'nin Akdağ Mahallesi'nde yaptırdığı halı sahanın açılışında forma alamayan Atilla Doğan (8), Miraç Yıldız (10) ve Yılmaz Çobanoğlu (9) büyük üzüntü yaşadı. 3 arkadaşı önce anneleri, sonra da Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen teselli etmeye çalıştı.

11
  • Forma alamayınca gözyaşı döken çocukları teselli yarışı
  • Forma alamayınca gözyaşı döken çocukları teselli yarışı
  • Forma alamayınca gözyaşı döken çocukları teselli yarışı
  • Forma alamayınca gözyaşı döken çocukları teselli yarışı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Yakutiye Belediyesi tarafından Akdağ mahallesinde yapılan yatırımlar için açılış töreni düzenlendi. Mahalleye yaptırılan sosyal tesisin arkasında bulunan halı sahanın açılışı için 10 çocuğu Yakutiye Belediyespor'un formaları dağıtıldı. Kurdele kesimi sonrası protokolle maç yapacağı belirtilen çocuklar hazırlık yaparken forma alma şansı bulamayan Atilla Doğan, Miraç Yıldız ve Yılmaz Çobanoğlu bir köşede ağlamaya başladı.

Açılışı yapılacak sahanın biraz uzağında köşede ağlayan çocukları önce arkadaşları teselli etmeye çalıştı. Bulundukları yerden kalkmayan çocukların yanına bu kez Atilla Doğan'ın annesi Didem Doğan geldi. Didem Doğan da çocukların gözyaşlarını dindiremeyince İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, yanlarına gittiği 3 arkadaşa forma ve beraber oynama sözü verdi. Çocuklarla bir süre koruşan Kaygusuz, onları bulundukları yerden kalkmaya razı etti.

Çocukların halini gören Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, onlara oyuncak araba verilmesini istedi. Sekmen'in talimatıyla makam aracının bagajında bulunan arabalar 3 arkadaşa verilirken, bölgede toplanan kız ve erkek çocukları da oyuncaklardan nasibini aldı. Aldıkları hediyelere rağmen forma üzüntüsünü geçmeyen çocukları İl Milli Eğitim Müdürü Kaygusuz sevindirdi. Yakutiye Belediyespor formalarından 3 adet temin eden Kaygusuz, bunları çocuklara teslim etti. Hem forma hem de oyuncaklara kavuşan çocukların ağlayan gözleri bu kez gülmeye başladı.

Hem forma verilmediği için hem de maç yapacak kadroya alınmadıkları için üzüldüklerini belirten 3 arkadaş, hediyeleriyle birlikte halı sahadan ayrılarak evlerine gitti.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle