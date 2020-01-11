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Haber Giriş: 11.01.2020 - 22:02,Son Güncelleme:/

Forever ne demek? Foreverın Türkçesi ne?

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Forever ne demek? Foreverın Türkçesi ne?

Forever, İngilizce kökenli bir kelimedir. İngilizce dilinde sıklıkla kullanılan Forever kelimesine aşina olmanız muhtemeldir. Peki, sıklıkla kullanılan bu kelimenin anlamı nedir? Türkçede tam olarak karşılığı nedir? Ve 4ever, forever farkı nedir?

Forever kelimesinin çevirisi: 'Sonsuza dek' olarak bulunur. Çeviri uygulamalarının tamamında aynı anlam yer alıyor olsa da, ilave olarak şu çevirilerine de yer verilmiştir;

  1. Ebediyen
  2. Her zaman
  3. Sonsuza değin
  4. İlelebet
  5. Kıyamete Kadar
  6. Daima
  7. Sürekli
  8. Devamlı

Forever kelimesi genel manada 'sonsuza dek' anlamına gelen pek çok Türkçe karşılığı bulunmaktadır. İngilizce Sözlükte yer alan forever kelimesi için Türkçede pek çok anlamı bulunurken bu anlamlar şu şekilde de ifade edilmektedir.

- Forever, eternally, always, evermore, for evermore, everlastingly, to all eternity)

Forever Türkçesi Nedir?

Birbirinden farklı olarak yazılan iki kelimenin; telaffuz edilişi aynı şekilde yer alır. Kullanım alanları için '4ever' resmi içeriklere dahil edilmez. '4ever' kelimesinde yer alan '4' için İngilizce'de: Four okunuşu bulunur. Four okunurken de 'u' düşmüş vaziyette okunduğundan '4ever', 'forever' olarak okunmaktadır. Bu sebeple forever ve 4ever aynı anlamı taşımaktadır. Ancak İngilizce Sözlükte '4ever' yer almaz. Örneğin;

- Me too(benim de), kelimesi için 'me2' yer almaktadır. 2'nin İngilizcede two > too okunuşu bulunmaktadır.

 

 

 

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