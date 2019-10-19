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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gamze KOLCU / ANTALYA
19.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Fomo’ya Türkçe isim geliyor

Gamze Kolcu
Gamze Kolcu
gkolcu@hurriyet.com.tr
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Gamze Kolcu
Gamze Kolcu
gkolcu@hurriyet.com.tr
Fomo’ya Türkçe isim geliyor

CUMHURBAŞKANLIĞI Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, sosyal medyada paylaşım yapılamadığında kendini kötü hissetme ve telefonsuzluk korkusunu ifade eden İngilizce terimler “fomo ve nomofobia”ya karşılık Türkçe terimler kullanılması için çalışma başladığını açıkladı.

Türkiye Bilişim Derneği (TBD) tarafından Antalya’da düzenlenen “Kamu Bilişim Merkezleri Yöneticileri Birliği (Kamu-BİB’22) ve Bilgi İşlem Merkezi Yöneticileri Semineri (BİMY’26) Bütünleşik Etkinliği”nde konuşan Koç, şunları söyledi:

‘SORUNU ÇÖZECEĞİZ’

“Bir konuşmacımız ‘teknoloji bağımlılığı’ dedi, biz ona artık ‘teknoloji bağımlılığı’ demiyoruz. Yeni tabirler kullanmaya başlayacağız. Kullanılan terimlerin hepsi ‘fomo’ ve ‘nomofobia’ gibi, bunlar hep İngilizce terimler. Bunları artık Türkçeleştireceğiz. Fomo, insanların artık sosyal medyada paylaşım yapamadıkları zaman kendilerini kötü hissetme problemine, nomofobia ise telefonsuzluk korkusu mu dersiniz ne dersiniz bilmiyorum ama bunlara deniliyor, ancak artık yeni bir isim bulmamız gerekiyor. Bu iki konuya artık teknoloji bağımlılığı demek yerine sorun odaklı bakıp sorunu çözmeye yöneleceğiz.”

 

Gamze Kolcu
Gamze Kolcu
gkolcu@hurriyet.com.tr
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