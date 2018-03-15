Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Fok Cafer'in balık kafesi üstünde mola keyfi

    Fok Cafer'in balık kafesi üstünde mola keyfi

    Kadir ÖZEN/MUĞLA, (DHA)
    15.03.2018 - 11:38 | Son Güncelleme:

    BODRUM'da bölge halkının 'Cafer' ismini taktığı sevimli Akdeniz foku, bir balık çiftliğindeki kafes üstünde dinlenirken görüntülendi.

    Güvercinlik Mahallesi açıklarında denize açılan denizciler, fok Cafer sürpriziyle karşılaştı. Çipura üretim tesislerinin bulunduğu bölgede balık çiftliği kafesinin üstünde uzanan fok Cafer, denizcilerin tüm seslenmelerine kayıtsız kaldı.

    Fok Caferin balık kafesi üstünde mola keyfiBalıklara odaklanan fok Cafer, bir süre tesiste dinlendi. Oltayla yaklaşık 350 kiloluk dev orkinos yakalayınca basında haber olan amatör balıkçı ve 10 metrelik teknenin sahibi Erdal Geyik, Cafer'in o anlarını cep telefonuyla görüntüledi.

    Fok Caferin balık kafesi üstünde mola keyfiAkdeniz foklarının neslinin tükenmekte olduğuna dikkat çeken Erdal Geyik, "Bölge halkı olarak biz bu Akdeniz fokuna Cafer ismini verdik. Çok sevimli bir hayvan. Ellerimizle besliyoruz. Onları korumamız lazım. Bu canlıları yaşatalım ki gelecek nesiller de görebilsin" dedi.

    Fok Caferin balık kafesi üstünde mola keyfi

    Etiketler: fok balığı , Bodrum , Muğla , Akdeniz foku , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri