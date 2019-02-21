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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Seyfi GÜL/FOÇA (İzmir), (DHA)
21.02.2019 - 16:23, Son Güncelleme:

Foça'da eşsiz gün batımı manzarası

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Foça'da eşsiz gün batımı manzarası

İZMİR'in turistik Foça ilçesi, tarihi ve kültürel zenginliklerinin yanı sıra muhteşem gün batımı manzaralarıyla da dikkat çekiyor. Fotoğraf tutkunları gruplar halinde ilçeye gelerek doyumsuz görüntüleri objektifleriyle ölümsüzleştiriyor.

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  • Foçada eşsiz gün batımı manzarası
  • Foçada eşsiz gün batımı manzarası
  • Foçada eşsiz gün batımı manzarası
  • Foçada eşsiz gün batımı manzarası
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Foça, soğuk ve yağmurlu geçen günlerin ardından güneşin yüzünü göstermesiyle birlikte 19 -20 Şubat tarihlerinde günübirlik ziyaretçiler ve fotoğraf tutkunlarının akınına uğradı. Gruplar, kurdukları profesyonel ekipmanlarla tarihin babası olarak kabul edilen Herodot'un Foçalılar için söylediği, "Onlar kentlerini bizim yeryüzünde bildiğimiz en güzel gökyüzü altında ve en güzel iklimde kurdular" sözünü kanıtlarcasına en güzel görüntüleri yakalamaya çalıştı. Ahşap iskeleler üzerinde oturup akşam keyfi yapanlar, dingin mavi sulardan kısmetlerini arayan olta balıkçıları, el ele dolaşan çiftler, gün batımlarında fotoğraf karelerine ayrı bir renk kattı.

Gerek fotoğraf makineleri gerekse cep telefonlarıyla bu anları kaydeden amatör fotoğrafçılar ise çekimlerini sosyal medyadan paylaşarak ilçenin tanıtımına gönüllü katkıda bulundu.

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