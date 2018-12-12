Florya'da su baskını! Araçlar yolda kaldı
BAKIRKÖY Florya’da yağış nedeniyle su baskını oldu. Araçlar yollarda kaldı.
Basınköy İstanbul Caddesi'ndeki rögarlar, yağmurun etkisiyle taştı. Oluşan su birikintileri yolu adeta göle çevirdi. Bazı araç sürücüleri, oluşan su birikintisinde mahsur kaldı. Taşan rögarların oluşturduğu su birikintisi nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu. Suda kalan araçlar yol üzerinden tesadüfen geçen vinçle kurtarıldı.
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