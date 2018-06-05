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    FLAŞ... Meteoroloji'den İstanbul'a uyarı

    Hürriyet Haber
    05.06.2018 - 13:28 | Son Güncelleme:

    Meteoroloji'den İstanbul'a uyarı: Öğleden sonra meydana gelmesi beklenilen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın Avrupa Yakası'nda yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir.

    Meteoroloji'den yapılan açıklamada bugün öğleden sonra İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağmurun etkili olacağı kaydedildi.

    Açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden yapılan son değerlendirmelere göre; bugün öğleden sonra İstanbul'da meydana gelmesi beklenilen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın Avrupa Yakası'nda yerel olarak kuvvetli (10-30 kg/m2) olacağı tahmin edildiğinden, meydana gelebilecek olumsuzluklara (ani sel, su baskını, dolu ve yıldırım riski ile yağış anında kuvvetli rüzgar) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

     

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    Etiketler: Meteoroloji , Hava durumu
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