FLAŞ... Meteoroloji'den İstanbul'a uyarı

Meteoroloji'den yapılan açıklamada bugün öğleden sonra İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağmurun etkili olacağı kaydedildi.

Açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden yapılan son değerlendirmelere göre; bugün öğleden sonra İstanbul'da meydana gelmesi beklenilen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın Avrupa Yakası'nda yerel olarak kuvvetli (10-30 kg/m2) olacağı tahmin edildiğinden, meydana gelebilecek olumsuzluklara (ani sel, su baskını, dolu ve yıldırım riski ile yağış anında kuvvetli rüzgar) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

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