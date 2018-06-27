Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Flaş karar... Her düğüne bir polis

    Flaş karar... Her düğüne bir polis

    AA
    27.06.2018 - 17:33 | Son Güncelleme:

    Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü tarafından, kentteki düğün ve kutlamalarda ölüm ve yaralanmalara yol açabilecek "maganda kurşunları"nın engellenmesi amacıyla sivil veya resmi polis görevlendirilecek.

    Fotoğraf: Arşiv

    Kırıkale İl Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu, emniyet müdürlüğü toplantı salonunda muhtarlarla bir araya geldi.

    Düğün mevsiminin başladığını ve Kırıkkalelilerin düğünlerde silah atmayı çok sevdiğini belirten Çorumlu, emniyet olarak buna son vermek istediklerini söyledi.

    Çorumlu, düğünlerde silah atılması nedeniyle birçok insanın yaralandığını vurgulayarak, şöyle konuştu: "Bir sürü çoluk çocuk yaralanıyor, araçlara isabet ediyor. Geçen yıl 10 kişi yaralandı. Bunların içerisinde çocuk, kadın, yaşlı var. Yine geçen yıl düğünlerden 4 ruhsatlı, 11 ruhsatsız tabanca, 7 ruhsatlı, 50 ruhsatsız av tüfeği ve 55 kurusıkı tabanca alındı. Bu yılın ilk 6 ayında da 8 tabanca, 9 av tüfeği ve 20 kurusıkı tabanca ele geçirildi. 2 kişi de yaralandı. Jandarma bölgesinde de bir kişi hayatını kaybetti. Biz silah atanlara işlem yapıyoruz, artık cezası da ağırlaştı. Bu yüzden bu sene işi sıkı tutacağız. Bu yıl farklı bir uygulamaya gideceğiz ve her düğüne bir sivil veya resmi polis koyacağız. Hiç müsamaha göstermeyeceğiz. Düğünü bozulurmuş, tatsızlık çıkarmış buna bakmayacağız. Bu yorgun mermi ile yaralanan sizin çocuğunuz, eşiniz veya yakınınız da olabilir. Havaya ateş edenler, attıkları merminin havada kaldığını zannediyor."

    'TOPLUMSAL SORUN'

    Bu yıl çok ciddi tedbirler almak istediklerini aktaran Çorumlu, bu konuda muhtarlardan ve özellikle de basın mensuplarından destek istedi.

    Çorumlu, bunun önemli bir sosyal sorumluluk projesi olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti: "Bu artık toplumsal bir asayiş sorunu haline gelmeye başladı. Burada bize, muhtarlara ve basın mensuplarına çok iş düşüyor. Biz üzerimize düşeni yapacağız. Baştan söylüyoruz, acımayacağız. Hiç kimse acımamızı beklemesin. Vatandaşlara da şu demek istiyorum, bunu yapmayın, bu bir sürü insanın canına mal oluyor. Lütfen artık bu alışkanlığı bırakalım. Artık böyle bir şey olursa bütün düğün sahiplerine ceza yazarız, bütün düğün sahiplerini sorumlu tutarız. Biz kimsenin düğününü, neşesini bozmak istemiyoruz ancak böyle Teksas gibi mermi atılmaz."

    Toplantıda daha sonra, düğünlerde havaya ateş açılması sonucu yaralananların fotoğrafları ve görüntülerinin yer aldığı sinevizyon gösterisi sunuldu.

    Toplantıya, Kırıkkale Emniyet Müdürlüğünde görevli diğer üst düzey yetkililer de katıldı.

     

    SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

    Son 24 saatte ne oldu? (27.06.2018-2)
    daha fazla video için
    Etiketler: maganda , son dakika , haberler
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri