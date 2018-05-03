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    FLAŞ... İşte AK Parti’de aday olmayan isimler

    Nuray BABACAN/ANKARA
    03.05.2018 - 16:32 | Son Güncelleme:

    AK Parti'de 23 milletvekili 24 Haziran'daki seçimler için adaylık başvurusu yapmadı.

    Milletvekilliği için başvuru yapmayan vekillerin isimleri şöyle:FLAŞ... İşte AK Parti’de aday olmayan isimler


    TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu, Mehmet Ali Şahin, Beşir Atalay, Cemil Çiçek, Mehmet Müezzinoğlu, Burhan Kayatürk, Ekrem Erdem, Hüseyin Samani, İsrafil Kışla, Hüseyin Şahin, Murat Göktürk, Nükhet Hotar, Hasan Özyer, Kani Torun, Mehmet Ali Pulcu, Mustafa Turhan, Recep Konuk, Coşkun Çakır, Özcan Ulupınar, Fevzi Şanverdi, Ayhan Gider. ”

    Eski başbakan Ahmet Davutoğlu daha önceden aday olmayacağını duyurmuştu.

    DEVAMI GELİYOR…

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    Etiketler: AK Parti , gündem
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