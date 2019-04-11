Flaş gelişme! YSK Büyükçekmece görüşmesini erteledi
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Büyükçekmece ile ilgili itirazlar görüşmesini erteledi. YSK'nın Büyükçekmece ve İstanbul görüşmelerinin birlikte ele alınmasına karar verdiği öğrenildi.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde seçimin iptaline dair AK Parti'nin başvurusunu ele aldı.
YSK, Büyükçekmece ve İstanbul'da seçimin yenilenmesine ilişkin itirazlarla taleplerin birlikte ele alınmasına karar verdi.
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