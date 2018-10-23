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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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ANKARA (İHA)
23.10.2018 - 11:56, Son Güncelleme:

Flaş FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı kararı var…

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Flaş FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı kararı var…

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Öte yandan İzmir merkezli 15 ildeki FETÖ/PDY soruşturması kapsamında da Özel Yamanlar Kolejlerinde çalıştığı ve örgütle irtibatı tespit edilen 50 şüpheliden 33'ü yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tamamı ByLock kullanıcısı 20 sivil şahıs hakkında gözaltı kararı verilmiş olup, operasyon kapsamında 7 şüpheli yakalanmıştır. Firari şüphelilerin yakalanmasına ilişkin çalışmalar devam etmektedir" denildi.

İZMİR MERKEZLİ 15 İLDE FETÖ OPERASYONU: 33 GÖZALTI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında İzmir merkezli 15 ilde operasyonun düğmesine basıldı. Harekete geçen İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, FETÖ/PDY ile iltisaklı olduğu anlaşılan, 667 sayılı KHK ile kapatılan Sema Özel Eğitim Yayıncılık A.Ş ile Şelale Özel Eğitim Yayıncılık A.Ş ünvanlı firmalara bağlı faaliyet gösteren Özel Yamanlar Kolejlerinde çalıştığı tespit edilen 50 şüphelinin yakalanması için operasyon yaptı.

FETÖ'nün gizli haberleşme aracı olan 'ByLock' kullandığı ve örgütün çeşitli kademelerinde üye ve yönetici olduğu şüphelilerden 33'ü yakalandı. Operasyonda bazı belgeler de ele geçirildi.

Öte yandan firari olarak aranan şahısların yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

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