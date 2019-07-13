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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
13.07.2019 - 12:28, Son Güncelleme:

Flamingoların gölü kurudu

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Flamingoların gölü kurudu

TÜRKİYE'de flamingoların en önemli uğrak yerlerinden biri olan Göller Bölgesi'ndeki Akgöl, haziran ayı itibarıyla tamamen kurudu. Akgöl veya Çorak Göl olarak da adlandırılan karstik göl, suları tamamen çekildikten sonra bembeyaz bir çöle dönüştü.

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  • Flamingoların gölü kurudu
  • Flamingoların gölü kurudu
  • Flamingoların gölü kurudu
  • Flamingoların gölü kurudu
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Göller Bölgesi'nde başta Burdur Gölü olmak üzere Salda, Akgöl, Acıgöl ve Yarışlı gölleri, flamingo kuşlarının en önemli yaşam alanlarından biri. Son yıllarda başta küresel ısınma olmak üzere Göller Bölgesi'ndeki göller, bilinçsiz ve vahşi tarımsal sulama, kaçak sondajlar, kaynaklarını besleyen dağlardaki maden ocakları ve kaynak derelerine su akışını engelleyen gölet projeleri nedeniyle hızla su kaybı yaşıyor.

GÖL SUYU BOŞALTILMIŞ

Burdur Gölü'nde bir zamanlar yer alan flamingolar artık görülmüyor. Bölgedeki Yarışlı Gölü'nde de etrafındaki 50'yi aşkın mermer ocağı nedeniyle ciddi sorunlar yaşanıyor. Flamingoların bölgedeki en önemli uğrak alanlarından biri olan Akgöl veya Bayındır Gölü olarak bilinen göl de tamamıyla kurudu. Bir bölümü Dereköy sınırları içindeki Akgöl'ün uzun yıllar önce Bulgaristan göçmenleri için yerleşim alanı olarak planlandığını belirten köylülerden Serdar Tekin, “Göl bu yüzden bir delik açılarak boşaltılıyor. Ancak kışın yağışlarla yeniden dolması üzerine şu anki taşıma planı iptal ediliyor" dedi.

AKGÖL ÇORAK GÖLE DÖNÜŞTÜ

Gölün boşaltılma işlemi sonrasında bir daha eski su seviyesine ulaşılamadığını aktaran Tekin, Bayındır veya Akgöl olarak da adlandırılan gölün 'Çorak-Kurak göl' olarak da adlandırıldığını söyledi. Son yıllarda her yaz gölün tamamıyla kuruduğunu söyleyen Tekin, "3-5 sene öncesine kadar yağışlar iyiydi. Bu yıl yağış çok az olduğu için haziran ayında kurudu. Göle her yıl binlerce flamingo geliyordu. Bu yıl gölün kuruması nedeniyle flamingolar da ayrıldı. Bu göl, etrafındaki derelerden ve yağışlarla besleniyordu. Yakındaki Alanköy'e gölet yapılması nedeniyle derelerden bazılarından köye verilen su kesildi. Göletlerin de çok etkisi var" diye konuştu.

BEMBEYAZ BİR ÇÖLE DÖNÜŞTÜ

Göle flamingo dışında ördek, meke, çok nadir görülen dik kuyruk gibi çok sayıda yaban kuşunun da geldiğini anlatan Serdar Tekin, kuşların su çekilene kadar gölde konakladıklarını dile getirdi. Aşırı tuzlu olması nedeniyle kuruduktan sonra çölü andıran bembeyaz bir manzaranın ortaya çıktığı göl etrafında Yeşilova ilçesine bağlı Aşağıkırlı, Yukarıkırlı, Dereköy, Orhanlı, Taşpınar ve Bayındır köyleri bulunuyor.

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