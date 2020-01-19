Flamingolar Gala’ya geldi

Gölde yaklaşık 6 ay kalan kırmızı tüylü yetişkin flamingoların su üzerinde ilerlemeleri ve havada süzülerek uçmaları renkli görüntüler ortaya çıkardı. Yaklaşık 10 bin kadar olduğu tahmin edilen flamingolar, bölgenin en kalabalık göçmen kuşu olma özelliğini taşıyor.

217 KUŞ TÜRÜ BULUNUYOR

Trakya Üniversitesi Biyoloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Kaya, “Gala Gölü Milli Parkı Türkiye’nin Avrupa, Asya ve Afrika kıtaları arasında kuş göç yolları üzerinde köprü görevi yapmaktadır. Bu alanda yaklaşık 217 kuş türü bulunmaktadır. Bunların en kalabalık olanlarından biri flamingolar. Meriç Deltası’nda çeltik tarlalarının su kuşlarının önemli beslenme alanlarından biri olduğunu söyleyebiliriz” dedi.