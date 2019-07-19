Fizyoterapi ve Rehabilitasyon nedir? Fizyoterapi ve Rehabilitasyon başarı sıralaması ve taban puanları
ÖSYM, 2019-YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite adaylarının tercih yaparken dikkate alacakları Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu yayımlandı. Üniversiteli adaylarının en çok merak ettiği dört yıllık bölümlerden biri de Fizyoterapi ve Rehabilitasyon. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümünün taban puanları ve başarı sıralamalarını sorgulayan öğrenciler, bir yandan da Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümünün iş imkanları ve bölüme ilişkin genel bilgileri araştırıyor. İşte, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon taban ve tavan puanları...
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, bu yıl üniversite tercih yapacak gençler tarafından merak edilen bölümler arasında yer alıyor. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümünün hangi üniversitelerde olduğu ve bölüm mezunlarının ne iş yaptığı gibi sorular, üniversiteli adaylarınca araştırılıyor. İşte, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon hakkında tüm merak edilenler...
Fizyoterapistlik mesleği, hareket bozukluğuna yol açan her türlü yaralanma, hastalık ve yaşlılıkta, ağrı ve fonksiyon bozukluklarında uzman bir hekimin tanısı sonrası fizyoterapiye özgü değerlendirme yöntemlerini kullanarak yine birçoğu dünyada fizyoterapistler tarafından geliştirilmiş olan tedavi yaklaşımlarını planlayıp uygulamaya yönelik bilgi ve beceriyi kazanan, sağlık ve yaşam kalitesinin artırılmasında önemli görevleri olan bir meslektir.
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Günümüzde, Fizyoterapistler hareket ve fonksiyonun çeşitli nedenlerle tehdit edildiği bütün durumlarda bağımsız hareket ve sağlıkla ilgili yaşam kalitesinin arttırılmasında her geçen gün sayıları artan yaklaşımlarla hizmet vermektedirler. Dünyada ve ülkemizde toplumların bu gün ve gelecekteki olası ihtiyaçları fizyoterapistlik mesleğinin gelişimini kaçınılmaz kılmaktadır.
İŞ İMKANLARI
Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümünden mezun olanlar ”Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Lisans Diploması” ile birlikte “FİZYOTERAPİST” unvanını alırlar.
Fizyoterapistler; ulusal ve uluslararası yataklı tedavi merkezlerindeki (üniversite, devlet vb...), ortopedi ve travmatoloji, nöroloji / pediatrik nöroloji, psikiyatri, fiziksel tıp ve rehabilitasyon, beyin ve sinir cerrahisi, genel cerrahi, kardiyoloji, kalp damar cerrahisi, göğüs hastalıkları / göğüs cerrahisi, çocuk hastalıkları, üroloji, onkoloji, kadın doğum, kulak-burun-boğaz, tüm yoğun bakım servisleri, plastik cerrahi servisleri, yanık üniteleri, romatoloji bilim dallarına ait servislerde, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde, protez-ortez üretim ve rehabilitasyon merkezlerinde, birinci basamak sağlık hizmetleri veren kuruluşlarda, endüstri alanlarında, okullarda, spor kulüplerinde, huzur evlerinde, mesleki rehabilitasyon merkezlerinde ve kaplıca merkezlerinde, dal merkezlerinde, evde bakım merkezlerinde özel veya kamu görevi yapabilirler. Üniversitelerde ilgili eğitim-öğretim programlarında sınav kazanmak şartı ile mezuniyet sonrası eğitimlerine devam ederek bilim uzmanlığı, doktora, doçent, profesör unvanı alabilirler.
NOT: Taban puanları görüntülemek için, karşınızda açılan sayfadan "ARA" bölümüne gelerek istediğiniz bölümü yazmanız gerekiyor.
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