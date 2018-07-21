Fizyoterapi ve Rehabilitasyon mezunu hangi alanda çalışır?
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, sağlık alanında hareket sisteminin bozukluğuna yol açan her türlü yaralanma, hastalık, engellilik, yaşlılık, ağrı ve fonksiyon bozukluğunda uzman hekim teşhisi sonrasında fizyoterapi ve rehabilitasyona uygun değerlendirme yöntemlerini kullanarak, tedavi yaklaşımlarını vakaya göre planlayıp uygulamaya yönelik bilgi ve beceriyi kazanan, sağlık ve yaşam standartlarının artırılmasında önemli görev ve sorumlulukları olan bir tıp dalıdır.
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon mesleğini yapabilmek için üniversitelerini ilgili bölümlerinde 4 yıllık lisans programını bitirmiş olmak ve program sonunda sahip olunan diplomanın T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış olması gerekmektedir. Bölüm mezunlarının ‘’Fizyoterapist’’ unvanıyla tıbbın bir çok alanında istihdam olması mümkündür.
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon mezunlarının çalışma alanları
Sağlıklı veya engelli insan yaşamının aktif ve bağımsız olmasını sağlamak; yaşam kalitesini artırmak için bilimsel esaslara dayalı fiziksel, psikolojik, sosyal, çevresel ve toplumsal yaklaşımları içeren fizyoterapi ve rehabilitasyon çalışmalarını uygulayabilmeyi ve toplumun gelişimi ile üretkenliğinin artmasına katkıda bulunmayı hedefleyen Fizyoterapi ve Rehabilitasyon mezunları; kamu, üniversite ve özel hastanelerin yataklı tedavi merkezlerinde, ayakta tedavi veren tıp merkezlerinde, bedensel, görsel, işitsel rehabilitasyon merkezlerinde, endüstriyel kuruluşlarda, protez-ortez rehabilitasyon merkezlerinde, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde, amatör ve profesyonel spor klüplerinde, milli takımlarda, yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezlerinde, huzur evlerinde, mesleki rehabilitasyon merkezlerinde, kaplıca ve kür merkezlerinde, evde bakım merkezlerinde, ar-ge laboratuvarlarında, üniversite, yüksekokul, araştırma enstitülerinde çalışabilirler.
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