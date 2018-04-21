Fizik sapanı

Fizik dersini somut hale getirerek öğrenciler için daha kolay anlaşılmasını sağlamayı amaçladıklarını dile getiren Deveci, "Öğrencilerimiz projeyi hayata geçirmek için çok araştırma yaparak, aileleriyle çok haşır neşir oldu. Oyuncakların dilinin evrensel olduğuna inanıyorum" dedi. Öğrenci Elif Yoldaş da, “Projeyi için konuştuğum büyüklerimden oyuncaklarını, bebeklerini, sapanlarını, arabalarını kendilerinin yaptığını öğrendim” diye konuştu. Proje sayesinde ilk defa sapanla tanıştığını dile getiren öğrenci Merve Durgu da şunları söyledi: “Sapanı yaparken fizikteki esneklik enerjisinin nasıl olduğunu uygulamalı olarak öğrendim. Sapanı yaparken başımızda bilen biri vardı. ‘Bak bu esneklik enerjisi yapıyor. Şu kadar esneme sağlıyor. Potansiyel enerji sağlıyor’ diye bilgiler verdi.”