Fiyatta anlaÅŸamadÄ±lar sonrasÄ± korkunç... 1 ölü, 3'ü aÄŸÄ±r 5 yaralÄ±
DiyarbakÄ±râ€™Ä±n BaÄŸlar ilÃ§esinde hurdacÄ± pazarÄ±nda Ã§Ä±kan silahlÄ± kavgada 1 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti, 3â€™Ã¼ aÄŸÄ±r 5 kiÅŸi yaralandÄ±.Â
Olay, DiyarbakÄ±râ€™Ä±n BaÄŸlar ilÃ§esi KamÄ±ÅŸlo BulvarÄ± Ã–zdemir Mahallesiâ€™nde bulunan hurdacÄ±lar pazarÄ±nda meydana geldi. Edinilen bilgilere gÃ¶re, hurdalÄ±k almaya gelen mÃ¼ÅŸteri hurdacÄ±yla fiyatta anlaÅŸamayÄ±nca tartÄ±ÅŸtÄ±. TartÄ±ÅŸma kÄ±sa sÃ¼rede silahlÄ± kavgaya dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼rken 6 kiÅŸi yaralandÄ±. Silah seslerini duyan vatandaÅŸlarÄ±n haber vermesi Ã¼zerine olay yerine gelen 112 saÄŸlÄ±k ekipleri yaralÄ±lara ilk mÃ¼dahalenin ardÄ±ndan Selehaddin Eyyubi Devlet Hastanesine kaldÄ±rdÄ±. Kavgada 3 kiÅŸi aÄŸÄ±r yaralanÄ±rken Ferhat Y. yapÄ±lan tÃ¼m mÃ¼dahalelere raÄŸmen hayatÄ±nÄ± kaybetti. GÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri ise olay yerinde geniÅŸ Ã§apta inceleme baÅŸlatÄ±rken kavgaya karÄ±ÅŸanlarÄ±n yakalanmasÄ± iÃ§in operasyon baÅŸlattÄ±.Â
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