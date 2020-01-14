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DHA - Fotoğraflar: İHA-AA
Haber Giriş: 14.01.2020 - 15:16,Son Güncelleme:/

Fiyatı 5 TL'ye düştü, vatandaş akın etti!

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Fiyatı 5 TL'ye düştü, vatandaş akın etti!

Denizlerde bollaşan Karadeniz'in incisi hamsi, Edirneli balıkçılar ve balık severleri de sevindirdi. Vatandaşlar kilosu 5 liraya düşen hamsiyi alabilmek için Balık Pazarına akın etti.

Sezon başında umduğunu bulamayan balıkçıların havaların soğumasıyla bollaşan hamsi ile yüzleri gülmeye başladı. Özellikle Karadenizde ağları dolduran hamsi, denize kıyısı olmayan kentlerdeki balık severleri de sevindirdi. Edirnede kilosu 5 liraya düşen hamsi için, vatandaşlar balık tezgahlarının başına koştu.

Fiyatı 5 TLye düştü, vatandaş akın etti

Edirne kent merkezindeki Balık Pazarı esnafından Feridun Biztiren, hamsinin ucuzlamasının hem kendilerini hem de vatandaşı çok mutlu ettiğini dile getirdi. Biztiren, "Hamsi denizlerde bollaştı, dolayısıyla tezgahımızda da fiyatı düştü. Gördüğünüz gibi hem vatandaş memnun hem biz memnunuz. Umarız uzun süre böyle gider ve fiyatlar yükselmez" dedi.

Fiyatı 5 TLye düştü, vatandaş akın etti

Sezon başında kilosu 20 liradan satılmaya başlayan Hamsi, son dönemde 30 liraya çıkmıştı.

Fiyatı 5 TLye düştü, vatandaş akın etti

 

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