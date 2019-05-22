Fitre ne zaman ve kimlere verilir? 2019 Fitre miktarı
Bereket ve yardımlaşma ayı ramazanın ilerlemesi ve Ramazan Bayramı'nın yaklaşması ile, fitre ile ilgili konular da gündeme gelmeye başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı, daha önce bu seneki fitre miktarını vatandaşlara duyurmuştu. Peki, fitre ne zaman ve kimlere verilir? Fitre miktarı ne kadar? İşte, o konu ile ilgili merak edilenler.
Halk arasında fitre diye bilinen fıtır sadakası (sadaka-i fıtır); insan olarak yaratılmanın ve ramazan orucunu tutup bayrama ulaşmanın bir şükrü olarak; dinen zengin olup ramazan ayının sonuna yetişen Müslümanın, belirli kimselere vermesi vacip olan bir sadakadır. Din İşleri Yüksek Kurulu, 2019 yılı ramazan ayının başlangıcından 2020 yılı ramazan ayının başlangıcına kadar en düşük sadaka-i fıtır miktarını 23.00 TL (yirmi üç) olarak belirlemişti. Peki, fitre kimlere ne zaman verilir? İşte, Diyanet'in bilgileri doğrultusunda o konu ile ilgili detaylar.
FİTRE KİMLERE NE ZAMAN VERİLİR?
Kişi, kendisinin ve küçük çocuklarının fitrelerini vermekle yükümlüdür. Hz. Peygamber, köle-hür, büyük-küçük, kadın-erkek her müslümana fitrenin gerektiğini ifade etmiştir (Ebû Dâvûd, Zekât, 20).
Fıtır sadakasının vacip olma zamanı Ramazan bayramının birinci günü olmakla birlikte, bayramdan önce de verilebilir. Hatta bu daha faziletlidir. Bununla birlikte, bayram günü veya daha sonra da verilebilir. Ancak, bayram namazından önce verilmesi müstehap kabul edilmiştir.
Şâfiî mezhebinde ise; fitreyi, meşru bir mazeret bulunmadıkça bayramın birinci gününün gün batımından sonraya bırakmak haramdır. Fitreyi Ramazan’ın ilk günlerinde vermek de caizdir (Nevevî, el-Mecmû’, VI, 128).
Fitrenin hedefi, bir fakirin içinde yaşadığı toplumun hayat standardına göre bir günlük yiyeceğinin karşılanması, böylece bayram sevincine iştirak etmesine katkıda bulunmaktır.
Günümüzde fıtır sadakası miktarının belirlenmesinde, kişinin bir günlük (iki öğün) normal gıda ihtiyacını karşılayacak miktarın ölçü alınması daha uygundur. Kişi dinen zengin sayılanlara, usûlüne (anne, baba, dedeler ve nineler), fürûuna (çocuk ve torunlar) ve eşine fıtır sadakası veremez. Fitreler bir fakire verilebileceği gibi, birkaç fakire de dağıtılabilir. (Merğînânî, el-Hidâye, II, 224). Ancak bir kişiye verilen miktar bir fitreden az olmamalıdır.
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