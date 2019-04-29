Fitre kimlere, ne zaman verilir?
Mübarek üç ayların sonuncusu Ramazan ayına kısa bir süre kala gündeme gelen konulardan biri de fitre oldu. Her yıl ramazan ayı öncesi belirlenen fitre tutarı bu yıl 23 TL olarak duyurulmuştu. Peki, fitre kimlere, ne zaman verilir?
Din İşleri Yüksek Kurulu, 2019 yılı sadaka-i fıtır miktarını belirlemek üzere 13/03/2019 tarihinde toplanmış ve müzakereler sonucunda, 2019 yılı Ramazan ayının başlangıcından 2020 yılı Ramazan ayının başlangıcına kadar en düşük sadaka-i fıtır miktarını 23.00 TL (yirmi üç) olarak belirlemişti.
Belirlenen bu miktarın, "asgari miktar" olduğunu, sadaka-i fıtırda verilecek meblağ konusunda bir üst sınırın olmadığı belirtildi, bu konuda ideal olanın herkesin kendi hayat standartlarına göre asgari günlük gıda harcamalarına denk düşecek bir meblağı vermesinin tavsiye edilmesi ve söz konusu meblağın, gıda vb. şekilde aynî olarak veya nakdî olarak ödenebileceği ifade edildi.
Peki, fitre ne zaman, kimlere verilir?
Kişi, kendisinin ve küçük çocuklarının fitrelerini vermekle yükümlüdür. Fitre (Fıtır) sadakasının Ramazan bayramının birinci günü verilmesi uygun olmakla birlikte, bayramdan önce de verilebilir.
Fitre, kişinin bakmakla yükümlü olmadığı yoksul Müslümanlara verilir. Fıtır sadakası ve oruç fidyesini vermek durumunda olan kimsenin bunlardan doğrudan ya da dolaylı olarak yararlanmaması esastır. Zekât için de aynı kural geçerlidir. Bu sebeple bir kimse zekâtını, fıtır sadakasını ve fidyesini kendi usûl ve fürûuna veremez. (Usûl, bir kimsenin anası, babası, dede ve nineleri; fürûu ise; çocukları, torunları ve onların çocuklarıdır.) Ayrıca eşler de birbirlerine zekât, fitre ve fidye veremez.
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