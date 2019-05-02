Fitre (fıtır sadakası) miktarı ne kadar oldu? Fitre kimlere verilir?
Ramazan ayının yaklaşması ile beraber fikre miktarı ile ilgili araştırmalar da gündeme gelmeye başladı. Ramazan orucunu idrak edip bayrama ulaşmanın şükrü olarak kabul edilen, fitre (fıtır sadakası) Müslümanlar tarafından yardıma ihtiyacı olan kimselere veriliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı yaptığı açıklama ile 2019 yılı fitre miktarını belirledi. Peki, fitre (fıtır sadakası) miktarı ne kadar oldu? Fitre kimlere verilir? İşte, fıtır sadakası ile ilgili merak edilenler.
Müslümanlar için mübarek olan ramazan ayı sonunda, yardıma ihtiyacı olan kişilere ödemesi vacip kılınan fitre (fıtır sadakası) Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlendi. Bununla beraber vatandaşlar da bu yılki fitre miktarını merak edip araştırmaya başladı. Peki, Diyanet'in açıklamasına göre fikre miktarı bu sene ne kadar oldu? İşte, fitre ile ilgili detaylar.
2019 YILI FİTRE MİKTARI
Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamada, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Ekrem Keleş başkanlığında toplanan kurulun, 2019 fıtır sadakası miktarını görüştüğü belirtildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Yapılan değerlendirmeler neticesinde fıtır sadakasının, Müslüman toplumların neredeyse tamamına yakın bir kesimi tarafından veriliyor olması dikkate alınarak, mevcut sosyoekonomik hayat şartları ve bir kişinin günlük asgari gıda ihtiyacı göz önünde bulundurularak 2019 ramazan ayının başlangıcından 2020 yılı ramazan ayının başlangıcına kadar olan sürede 23 lira olarak belirlenmesine karar verildi."
FİTRE KİMLERE VERİLİR, KİMLERE VERİLMEZ?
Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgilere göre, fikre verilmesi ve verilmemesi gereken kişiler şöyle;
Fıtır sadakası, kişinin bakmakla yükümlü olmadığı yoksul müslümanlara verilir. Fıtır sadakası ve oruç fidyesini vermek durumunda olan kimsenin bunlardan doğrudan ya da dolaylı olarak yararlanmaması esastır. Zekât için de aynı kural geçerlidir. Bu sebeple bir kimse zekâtını, fıtır sadakasını ve fidyesini kendi usûl ve fürûuna veremez. (Usûl, bir kimsenin anası, babası, dede ve nineleri; fürûu ise; çocukları, torunları ve onların çocuklarıdır.) Ayrıca eşler de birbirlerine zekât, fitre ve fidye veremez.
Hanefilere göre aşağıda sayılanlara fitre verilmez:
a) Ana, baba, büyük ana ve büyük babalara,
b) Oğul, oğlun çocukları, kız, kızın çocukları ve bunlardan doğan çocuklara,
c) Eşine,
d) Zengine yani aslî ihtiyaçları dışında nisap miktarı mala sahip olan kişiye,
e) Babası zengin olan ergen olmamış çocuğa (Merğinânî, el-Hidâye, II, 223-228).
Şâfiîlere ve Ebu Yusuf’a göre fitre, Müslüman olmayana da verilemez (Mâverdî, el-Hâvî, III, 387; X, 519; Merğinânî, el-Hidâye, II, 223).
Bunların dışındaki kardeş, teyze, dayı, amca, hala ve onların çocukları, gelin, damat, kayınpeder ve kayınvalide gibi akrabalar zengin değillerse kendilerine zekât, fitre ve fidye verilebilir (Zeylaî, Tebyîn, I, 301).
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