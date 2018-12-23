Fitness’cı tutuklandı
BEŞİKTAŞ, Ulus’ta 4 gün önce gürültü yaptığı gerekçesiyle komşuların şikâyetini kendisine ileten apartman görevlisi Nefise Dolapcı’nın (48) boğazını keserek öldüren fitness eğitmeni İbrahim Yener ‘kasten adam öldürme’ ve ‘yağma’ suçundan tutuklanma talebi ile nöbetçi hâkimliğe sevk edildi.
‘BİZCE MEŞRU MÜDAFAA’
Yener, sorgusunun ardından tutuklanarak cezaevine gönderilirken, avukatı İsmet Atilla Hekimoğlu “Müvekkilim sadece kasten adam öldürme suçundan tutuklandı. Olay bize göre meşru müdafaa sonucu gerçekleşmiştir” dedi. İkili arasında başlayan tartışma sonrasında Dolapcı’nın evine döndüğü, Yener’in ise diyafona basarak apartman görevlisi kadını tekrar çağırdığı ortaya çıkmıştı. Kadının başına önce şişe ile vuran Yener’in daha sonra da boğazından bıçaklağı belirlenmişti.
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